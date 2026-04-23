مواعيد غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. هل تتغير رسميًا؟

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في ، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد غلق المحلات، خاصة بعد قرار تقديم الساعة 60 دقيقة، وما إذا كان سيتم تعديل مواعيد الإغلاق الرسمية أم لا خلال الفترة المقبلة.

تطبيق التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

أعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة 24 أبريل 2026، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

هل تتغير مواعيد غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي؟

حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن تعديل مواعيد غلق المحلات بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، ما يعني استمرار العمل بالمواعيد الحالية دون تغيير.

وبحسب القرارات السارية، تلتزم المحلات العامة بالغلق يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، وهو الموعد المعتمد حتى انتهاء القرار المؤقت المحدد له يوم 27 أبريل 2026.

موعد انتهاء قرار الغلق المبكر

يستمر تطبيق قرار الغلق المبكر للمحال التجارية حتى نهاية يوم 27 أبريل الجاري، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد استهلاك الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة في المواعيد عقب انتهاء هذه الفترة، سواء بالعودة إلى المواعيد الطبيعية أو الاستمرار في نفس النظام.

مواعيد عمل المحلات والمطاعم وفق آخر قرارات

استنادًا إلى القرارات السابقة الصادرة عن وزارة التنمية المحلية بشأن التوقيت الصيفي، جاءت مواعيد العمل كالتالي:

المحال والمولات التجارية: تعمل من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

المطاعم والكافيهات: تبدأ العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.

الورش داخل الكتل السكنية: تعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

استثناءات من مواعيد الغلق

تشمل قرارات الغلق عددًا من الأنشطة المستثناة، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب أسواق الجملة، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

يعني استمرار مواعيد الغلق الحالية أن المواطنين وأصحاب المحلات لن يواجهوا تغييرات فورية بعد تطبيق التوقيت الصيفي، ما يمنحهم قدرًا من الاستقرار في تنظيم مواعيد العمل اليومية.

وفي الوقت نفسه، يبقى من المهم متابعة البيانات الرسمية خلال الأيام المقبلة، تحسبًا لأي قرارات جديدة قد تصدر بشأن تعديل مواعيد الغلق بما يتناسب مع المرحلة المقبلة وظروف السوق.