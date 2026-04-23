مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل 2026..موعد أذان العصر في القاهرة والمحافظات

موعد اذان العصر.. أهمية الصلاة وفضل التبكير إليها

تحظى الصلاة بمكانة عظيمة في الإسلام، حيث تُعد الركن الثاني من أركان الدين، ويحرص المسلمون على أدائها في أوقاتها المحددة لما لها من فضل كبير في تهذيب النفس وزيادة القرب من الله.

كما أن التبكير إلى الصلاة له العديد من الفضائل، من بينها إدراك تكبيرة الإحرام، وحضور صلاة الجماعة كاملة، وكسب أجر الصف الأول، إضافة إلى الدعاء بعد الأذان والإعادة خلف المؤذن، وهي من السنن المؤكدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل 2026 اختلافًا طفيفًا بين المحافظات، وفيما يلي مواعيد أذان العصر في عدد من المدن المصرية:

القاهرة: 3:29 مساءً

3:29 مساءً الإسكندرية: 3:36 مساءً

3:36 مساءً أسوان: 3:14 مساءً

3:14 مساءً الإسماعيلية: 3:26 مساءً

وتأتي هذه المواقيت وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة، وبحسب بيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة الكاملة في القاهرة

وفيما يلي مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم:

الفجر: 3:47 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 3:29 مساءً

المغرب: 6:27 مساءً

العشاء: 7:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 3:49 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 3:36 مساءً

المغرب: 6:34 مساءً

العشاء: 7:58 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 3:54 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 3:14 مساءً

المغرب: 6:13 مساءً

العشاء: 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 3:42 صباحًا

الظهر: 11:49 صباحًا

العصر: 3:26 مساءً

المغرب: 6:24 مساءً

العشاء: 7:47 مساءً

الصلاة وأثرها في حياة المسلم

تؤكد النصوص الدينية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتُعد وسيلة لتزكية النفس وتهذيب السلوك، كما أنها سبب في الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

وقد ورد في الحديث الشريف أن من يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، يُكتب له أجر من صلى وحضر، دون أن ينقص من أجورهم شيء.

تظل مواقيت الصلاة مرجعًا يوميًا مهمًا للمسلمين، حيث يحرص الكثيرون على متابعتها بدقة، خاصة صلاة العصر التي تختلف مواعيدها من محافظة لأخرى، لما لها من فضل عظيم وأهمية كبيرة في حياة المسلم اليومية.