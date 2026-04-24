بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر وطريقة ضبط ساعتك..تقديم 60 دقيقة

بدأت الدولة المصرية في تطبيق نظام التوقيت الصيفي 2026 رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 23 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من ساعات النهار.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام وسط اهتمام واسع من المواطنين، الذين حرصوا خلال الساعات الأخيرة على متابعة موعد تغيير الساعة، وطريقة ضبط الأجهزة المختلفة سواء الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، لتفادي أي ارتباك في المواعيد اليومية مع بدء العمل بالنظام الجديد.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في مصر

أكدت الجهات المعنية أن العمل بالتوقيت الصيفي 2026 يبدأ رسميًا في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة لتصبح 1:00 صباحًا، وبذلك تدخل جميع المحافظات المصرية النظام الجديد بشكل متزامن.

ويستمر العمل بهذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة، على أن ينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ليتم بعدها العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة الدولة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، أبرزها:

ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.

الاستفادة من ساعات النهار الطبيعية لأطول فترة ممكنة.

دعم النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة العمل والإنتاج.

وتشير التقديرات إلى أن هذا النظام يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات استهلاك الإضاءة الصناعية، خاصة في ساعات المساء المبكرة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026، يمكن للمواطنين ضبط أجهزتهم بسهولة سواء يدويًا أو تلقائيًا، حيث تعتمد أغلب الهواتف الذكية على التحديث التلقائي للوقت في حال تفعيل هذه الخاصية.

أما أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، فيمكن ضبطها عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الوقت والتاريخ.

اختيار تعديل الوقت يدويًا.

تقديم الساعة 60 دقيقة.

حفظ التغييرات بعد التأكد من التوقيت الجديد.

ويُنصح المواطنين بالتأكد من ضبط جميع الأجهزة لتجنب أي اختلاف في مواعيد العمل أو الدراسة أو الخدمات الرسمية.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

من المتوقع أن ينعكس تطبيق التوقيت الصيفي 2026 على العديد من الأنشطة اليومية، حيث ستتغير مواعيد بعض الخدمات الحكومية والمواصلات والمواعيد الرسمية، وهو ما يستوجب الانتباه لتحديث الوقت بشكل دقيق.

كما قد يساهم النظام الجديد في زيادة الاستفادة من ضوء النهار، مما يمنح المواطنين وقتًا أطول لإنجاز الأنشطة اليومية في ضوء طبيعي، ويقلل من الاعتماد على الإضاءة الكهربائية خلال المساء.

العد التنازلي قبل التغيير الرسمي

شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء تطبيق التوقيت الصيفي حالة من الترقب بين المواطنين، مع متابعة دقيقة لموعد التغيير، خاصة مع اقتراب منتصف الليل الذي يمثل لحظة التحول الرسمية للنظام الجديد.

وبذلك تكون مصر قد دخلت فعليًا مرحلة التوقيت الصيفي 2026، في إطار خطة تنظيمية تستهدف تحسين استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات.