سعر الدولار اليوم في مصر.. استقرار بالبنوك بعد موجة صعود قوية

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم السبت 25 أبريل 2026، داخل البنوك المصرية، وذلك بعد موجة ارتفاعات قوية سجلها خلال الفترة الماضية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية (آخر تحديث)

جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري: 51.94 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.51 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.51 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني: 52.50 جنيه للشراء، 52.60 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 52.51 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

تحركات الدولار وتأثيرها على السوق

جاء استقرار الدولار اليوم بعد ارتفاعات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز مستوى 54 جنيهًا في بعض البنوك، مسجلًا زيادة تقارب 8% خلال فترة قصيرة، ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق المختلفة.

تأثير ارتفاع الدولار على الذهب والبورصة

يؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع الطلب على المعدن كملاذ آمن. كما تتعرض البورصة لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للشركات المستوردة، في حين تستفيد الشركات المصدرة من تحسن الإيرادات.

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

تظل حركة الدولار مرتبطة بتوافر النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات، مع استمرار ترقب الأسواق لأي تطورات اقتصادية محلية أو عالمية قد تؤثر على سعر الصرف.