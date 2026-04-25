نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وتعافيه الكامل.. تفاصيل الحالة الصحية وتوقيت الإعلان

بنيامين نتنياهو.. إعلان مفاجئ عن الحالة الصحية

كشف ، رئيس وزراء إسرائيل، تفاصيل إصابته بمرض سرطان البروستاتا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا تعافيه الكامل بعد خضوعه للعلاج. وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور التقرير الطبي السنوي لحالته الصحية.

وأوضح نتنياهو، البالغ من العمر 76 عامًا، أن اكتشاف الورم جاء خلال فحص طبي روتيني، حيث تبين وجود ورم خبيث في مرحلة مبكرة، وهو ما ساعد على التعامل معه بسرعة وفعالية.

اكتشاف مبكر وعلاج ناجح

بحسب ما ورد في التقرير الطبي، فإن الورم الذي تم اكتشافه كان صغير الحجم ولم يتجاوز سنتيمترًا واحدًا، كما أنه كان موضعيًا ولم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وأشار الأطباء إلى أن هذه العوامل لعبت دورًا حاسمًا في نجاح خطة العلاج.

وخضع نتنياهو لعلاج إشعاعي موجه، وهو من أحدث الأساليب المستخدمة في التعامل مع الأورام السرطانية، حيث يركز على استهداف الخلايا المصابة بدقة دون التأثير الكبير على الأنسجة السليمة.

ووفقًا للتقرير، لم تسجل أي مضاعفات تُذكر بعد العلاج، كما أظهرت الفحوصات اللاحقة، بما في ذلك تحاليل الدم، مؤشرات طبيعية تؤكد استجابة الجسم للعلاج.

تفاصيل الإجراء الطبي والمتابعة

أوضح التقرير أن نتنياهو خضع في نهاية ديسمبر 2024 لإجراء علاجي لإزالة الورم، وذلك بعد إجراء فحوصات دقيقة شملت تصويرًا بالرنين المغناطيسي وخزعة نسيجية أكدت طبيعة الورم. وأكد الأطباء أن العملية تمت بنجاح كامل دون مضاعفات.

كما أشار التقرير إلى أن مستوى مستضد البروستاتا النوعي (PSA) عاد إلى المعدلات الطبيعية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الشفاء. ويخضع نتنياهو حاليًا لمتابعة طبية دورية لضمان استقرار حالته الصحية على المدى الطويل.

إخفاء المرض وأسباب التأخير في الإعلان

أثار إعلان نتنياهو تفاعلًا واسعًا، خاصة بعد اعترافه بأنه أخفى إصابته لعدة أسابيع. وبرر ذلك بالظروف الأمنية الحساسة، في ظل التوترات الإقليمية، خاصة مع ، مشيرًا إلى مخاوف من استغلال حالته الصحية في حملات سياسية أو دعائية.

هذا التأخير في الكشف عن المرض فتح باب التساؤلات حول الشفافية، خاصة في ظل موقعه السياسي الحساس، وتأثير حالته الصحية على إدارة شؤون الدولة.

سياق سياسي حساس

يأتي هذا الإعلان في توقيت سياسي دقيق، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات حول توقيت الكشف عن المرض وتأثيره المحتمل على المشهد السياسي الداخلي. ويرى مراقبون أن الإعلان قد يكون له انعكاسات على ثقة الناخبين، سواء بشكل إيجابي بعد إعلان التعافي، أو سلبي بسبب تأخر الإفصاح.

سجل طبي حافل في السنوات الأخيرة

لم تكن هذه الأزمة الصحية الأولى لنتنياهو، إذ خضع خلال السنوات الماضية لعدة إجراءات طبية، من بينها عملية مرتبطة بتضخم البروستاتا في عام 2024، بالإضافة إلى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في عام 2023. ورغم ذلك، أكد التقرير الطبي أنه يتمتع حاليًا بلياقة صحية جيدة، ويواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.

رسالة نتنياهو بعد التعافي

في ختام بيانه، أكد نتنياهو أنه اختار العلاج فور علمه بالخطر، مشيرًا إلى أنه يفضل التعامل السريع مع أي تهديد، سواء على المستوى الشخصي أو القومي. وأضاف أن جلسات العلاج كانت قصيرة، واستطاع خلالها مواصلة عمله بشكل طبيعي، مؤكدًا أن “المشكلة اختفت تمامًا”.

تعكس حالة نتنياهو أهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، خاصة مع نجاح العلاج في المراحل الأولى، وفي الوقت نفسه، يسلط الإعلان الضوء على التداخل بين الصحة والسياسة، وكيف يمكن للحالة الصحية لقائد سياسي أن تتحول إلى قضية رأي عام، خصوصًا في أوقات التوترات الإقليمية والاستحقاقات الانتخابية.