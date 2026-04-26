مهر الإيرانية: عراقجي يعود إلى إسلام آباد مجددًا قبل التوجه إلى موسكو

تطورات جديدة في جولة وزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود مجددًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قادمًا من مسقط، وذلك قبل أن يتوجه لاحقًا إلى موسكو، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية متسارعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة رسمية أجراها إلى باكستان شملت لقاءات رفيعة المستوى ومشاورات سياسية موسعة.

عودة من مسقط واستكمال الجولة في باكستان

ذكرت الوكالة أن عراقجي غادر إسلام آباد متجهًا إلى مسقط بعد انتهاء زيارته، إلا أنه سيعود مرة أخرى إلى باكستان خلال الساعات المقبلة، في إطار استكمال جدول تحركاته الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن جزءًا من الوفد الإيراني المرافق له عاد إلى طهران للتشاور، بينما سيلتحق باقي أعضاء الوفد بالوزير في باكستان يوم الأحد.

لقاءات مع القيادة الباكستانية

وخلال زيارته الأخيرة إلى إسلام آباد، عقد عراقجي سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في باكستان، من بينهم رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، إضافة إلى قائد الجيش المشير عاصم منير.

وبحثت اللقاءات ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية المتسارعة.

ملف التهدئة الإقليمية على الطاولة

بحسب بيان الخارجية الإيرانية، قدّم عراقجي خلال المحادثات رؤى ومقترحات طهران بشأن وقف إطلاق النار، وإنهاء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار مساعٍ لاحتواء التوترات في المنطقة.

تحركات دبلوماسية متواصلة

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة إقليمية نشطة تشمل مسقط وإسلام آباد، وسط مؤشرات على استمرار الاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية قبل التوجه إلى موسكو ضمن مسار دبلوماسي أوسع.