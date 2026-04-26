عاجل | وزير التعليم يعلن 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني

في خطوة جديدة لتعزيز فرص التوظيف ودعم الاقتصاد الوطني، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني، وذلك ضمن فعاليات منتدى «أسبوع التوظيف» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.



التعليم الفني بوابة حقيقية لسوق العمل



أكد الوزير أن منتدى التوظيف يمثل جسرًا حقيقيًا يربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان تأهيل كوادر بشرية قادرة على المنافسة.

وأوضح أن الدولة تسعى لتخريج شباب يمتلك مهارات عملية متطورة، تواكب احتياجات الصناعة، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن كل فرصة عمل يتم توفيرها تمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب.



تحول جذري: من التعليم إلى التوظيف



أشار وزير التعليم إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا هيكليًا في فلسفة التعليم، حيث لم يعد الهدف مجرد التأهيل الأكاديمي، بل أصبح التركيز على التوظيف الفعلي.

وأضاف أن هذا التحول يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

تطوير مهارات الطلاب العملية إلى جانب المعرفة النظرية

مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية

إنشاء مسارات واضحة ومباشرة للتوظيف

وأكد أن التعليم الذي لا يؤدي إلى فرصة عمل حقيقية يحتاج إلى إعادة تقييم، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يتمثل في قدرة النظام التعليمي على دمج الخريجين في سوق العمل.



لأول مرة.. مبادرة مركزية لتوظيف الخريجين



لفت الوزير إلى أن إطلاق هذه المبادرة على المستوى المركزي للوزارة يعد خطوة غير مسبوقة، تعكس اهتمام الدولة بملف التوظيف، وحرصها على تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

وأشار إلى أن المنتدى يجمع بين الطلاب والخريجين من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، في بيئة تتيح التواصل المباشر، وإجراء مقابلات توظيف فورية، بما يعزز فرص التشغيل السريع.



تطوير شامل للمناهج والتخصصات



كشف الوزير عن تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفق نظام قائم على الجدارات، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة، لضمان توافق المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل.

كما تم استحداث أكثر من 30 تخصصًا جديدًا في مجالات حديثة، استجابة للتطورات المتسارعة في سوق العمل، ويتم تطبيقها بالفعل في مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.



منظومة تعليمية متكاملة ومتنوعة



أوضح أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تشمل مختلف أنماط التعليم الفني، مثل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والسياحي، إلى جانب نظام التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد أن هذا التنوع يهدف إلى توفير مسارات متعددة أمام الطلاب، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، ويعزز فرص التشغيل في مختلف القطاعات.



شراكات دولية لتعزيز فرص التشغيل



أشار الوزير إلى أن نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على الشراكات الفعالة، موضحًا أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين التعليم والصناعة.

وأكد أن هذه الشراكات تسهم في توفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية، وتدعم تطوير المهارات داخل بيئة العمل، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية.



فرص حقيقية واستثمار في المستقبل



اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن كل فرصة عمل يتم طرحها تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وأضاف أن الهدف هو أن يغادر كل خريج ليس فقط بشهادة تعليمية، بل بمسار مهني واضح، يضمن له حياة كريمة، ويسهم في بناء اقتصاد قائم على الإنتاجية والمهارة.