مضيق هرمز لن يعود كما كان.. علي نيكزاد يكشف تأثيرًا يهدد 25% من الاقتصاد العالمي

مضيق هرمز.. تشهد منطقة الخليج تصعيدًا متسارعًا بعد تصريحات نائب رئيس البرلمان الإيراني، التي أكدت أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق تحت أي ظرف. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، ما يضع أحد أهم الممرات البحرية في العالم في دائرة الخطر.

تصريحات علي نيكزاد حول مضيق هرمز

أكد علي نيكزاد أن التغيرات في مضيق هرمز أصبحت واقعًا لا يمكن التراجع عنه، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي وفق توجيهات مباشرة من المرشد الأعلى في إيران. وتعكس هذه التصريحات تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع الممرات البحرية الحيوية.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا يمثل مرحلة جديدة في إدارة الصراع الإقليمي، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية في المنطقة.

أهمية مضيق هرمز في الاقتصاد العالمي

يُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام عالميًا، ما يجعله شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الدولي.

وأشار نيكزاد إلى أن السيطرة على مضيق هرمز، إلى جانب باب المندب، يمكن أن تؤثر على نحو 25% من الاقتصاد العالمي، وهو ما يبرز خطورة التصعيد الحالي.

تراجع حركة الملاحة في المضيق

تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز مقارنة بالفترات السابقة، حيث تمر أعداد محدودة من السفن عبر هذا الممر الحيوي.

ويعكس هذا التراجع حالة القلق التي تسيطر على شركات الشحن العالمية، في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة والإجراءات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة.

إجراءات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة

فرضت كل من إيران والولايات المتحدة قيودًا على حركة الملاحة في المنطقة، حيث استهدفت طهران سفنًا وصفتها بـ"المعادية"، بينما ركزت واشنطن على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء هذه الإجراءات، في خطوة تعكس حجم التصعيد وتأثيره المباشر على حركة التجارة الدولية.

دور دونالد ترامب في المشهد الحالي

في سياق متصل، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى باكستان، والتي كانت تهدف إلى إجراء محادثات محتملة مع إيران.

ويثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل التهدئة بين الطرفين، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد.

مضيق هرمز في قلب الصراع الدولي

أصبح مضيق هرمز نقطة اشتعال رئيسية في الصراع بين القوى الدولية، حيث تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والعسكرية بشكل مباشر.

ومع استمرار التوترات، تتزايد المخاوف من تأثيرات واسعة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما قد ينعكس على اقتصادات الدول بشكل ملحوظ.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

في ظل المعطيات الحالية، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة، بدءًا من استمرار التصعيد وصولًا إلى احتمالات التهدئة عبر قنوات دبلوماسية.

لكن المؤكد أن مضيق هرمز لن يكون كما كان في السابق، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة، وتفرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي.