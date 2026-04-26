أسعار الأضاحي 2026 في مصر قبل عيد الأضحى..تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، تشهد أسواق الماشية في مصر حالة من النشاط الملحوظ، مدفوعة بزيادة إقبال المواطنين على شراء الأضاحي مبكرًا، سواء بغرض التسمين أو لتأمين احتياجاتهم قبل ذروة الموسم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار تدريجيًا.

زيادة الطلب ترفع أسعار الأضاحي في 2026

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة الطلب واتساع حركة الشراء المبكر.

وأوضح أن الإقبال المبكر على شراء الأضاحي يسهم في تنشيط السوق، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى رفع الأسعار، خاصة مع زيادة المنافسة على أفضل السلالات قبل حلول العيد.

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأضاحي

أشار نقيب الفلاحين إلى أن تحديد أسعار الأضاحي لا يعتمد على عامل واحد، بل يتأثر بعدة عناصر، أبرزها نوع الحيوان، وجودته، وعمره، ووزنه، بالإضافة إلى حالته الصحية.

كما تختلف الأسعار بحسب أماكن البيع، سواء في المزارع أو الأسواق أو المنافذ الرسمية، ما يفسر التباين الكبير في الأسعار من منطقة لأخرى داخل السوق المصري.

أسعار الأضاحي في مصر اليوم

شهدت أسعار الأضاحي تفاوتًا ملحوظًا حسب نوع الماشية، حيث سجلت الأسعار الحالية ما يلي:

بلغ سعر كيلو الضأن القائم نحو 220 جنيهًا

تراوح سعر كيلو الماعز بين 250 و260 جنيهًا

سجل كيلو العجول البقري من 200 إلى 220 جنيهًا

وصل سعر العجل بوزن 350 كجم بين 70 و77 ألف جنيه

بلغ سعر كيلو العجل الجاموسي نحو 180 جنيهًا

تبدأ أسعار الجمال من 150 جنيهًا للكيلو القائم

أسعار الخراف الأكثر طلبًا في الأسواق

شهدت أسعار الخراف ارتفاعًا بنحو ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث يبدأ سعر الخروف صغير السن من 7 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه للحالات ذات الجودة العالية.

ويُعد الخروف البرقي من أكثر الأنواع طلبًا في السوق المصري، نظرًا لجودة لحومه وانخفاض نسبة الدهون، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى قطاع واسع من المستهلكين.

أسعار الخروف البرقي في الأسواق

سعر الخروف البرقي بعمر 7 أشهر يبلغ نحو 10 آلاف جنيه للذكور و9 آلاف جنيه للإناث في أسواق الجملة، بوزن يصل إلى حوالي 50 كيلوجرامًا، ما يجعله من أكثر الفئات تداولًا خلال موسم الأضاحي.

ارتفاع أسعار الماشية للتربية والتسمين

لم تقتصر الزيادة على الأضاحي فقط، بل امتدت إلى رؤوس الماشية المخصصة للتربية، حيث يبدأ سعر العجل الجاموسي عمر عام من نحو 33 ألف جنيه للأنثى، في ظل زيادة الإقبال على الشراء المبكر.

توقعات أسعار الأضاحي قبل العيد

توقع نقيب الفلاحين استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الذبح وزيادة الطلب من المواطنين.

وأكد أن السوق سيظل خاضعًا لقواعد العرض والطلب، إلى جانب تأثير تكاليف الأعلاف والتربية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للأضاحي.

نصائح للمواطنين قبل شراء الأضاحي

ينصح الخبراء المواطنين بضرورة متابعة الأسعار بشكل مستمر، واختيار الأضحية المناسبة وفقًا للإمكانات المادية، مع التأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل الشراء.

في النهاية، يبقى التوقيت عاملًا حاسمًا، حيث إن الشراء المبكر قد يوفر خيارات أفضل، لكنه في الوقت ذاته قد يكون سببًا في دفع أسعار أعلى مع اشتداد المنافسة داخل الأسواق.