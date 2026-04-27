جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 الترم الثاني.. المواعيد كاملة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رسميًا جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 للفصل الدراسي الثاني، وسط اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مواعيد الامتحانات والاستعداد الجيد لها قبل انطلاقها.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني بداية من يوم الأربعاء 13 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 مايو 2026، وفقًا للخطة المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وتُعقد الامتحانات على مدار أسبوع كامل، مع توزيع المواد الدراسية بشكل متوازن لتخفيف الضغط على الطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 13 مايو : الفقه + اللغة العربية (النحو والصرف)

: الفقه + اللغة العربية (النحو والصرف) الخميس 14 مايو : أصول الدين (تفسير وحديث) + العلوم والصحة

: أصول الدين (تفسير وحديث) + العلوم والصحة السبت 16 مايو : اللغة العربية (مطالعة ونصوص) + الهندسة وحساب المثلثات

: اللغة العربية (مطالعة ونصوص) + الهندسة وحساب المثلثات الأحد 17 مايو : أصول الدين (توحيد وسيرة) + الدراسات الاجتماعية

: أصول الدين (توحيد وسيرة) + الدراسات الاجتماعية الاثنين 18 مايو : القرآن الكريم وتجويده + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

: القرآن الكريم وتجويده + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء 19 مايو : الثقافة الإسلامية + الجبر والإحصاء

: الثقافة الإسلامية + الجبر والإحصاء الأربعاء 20 مايو: اللغة الأجنبية + التربية الفنية + المستوى الرفيع

تفاصيل نظام الامتحانات

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات تُعقد وفق نظام الفترتين في بعض الأيام، حيث يتم توزيع المواد لضمان تحقيق التوازن بين المواد الشرعية والثقافية.

كما تستغرق بعض المواد مثل الفقه واللغة العربية (النحو والصرف) مدة تصل إلى ساعة ونصف، بما يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للإجابة.

آلية امتحانات المكفوفين والمبصرين

أكد القطاع أن الطلاب المبصرين يؤدون بعض المواد شفهيًا، مثل القرآن الكريم وتجويده، بالإضافة إلى المطالعة والنصوص.

بينما يؤدي الطلاب المكفوفون الامتحانات شفهيًا في المواد المقررة عليهم، مع منحهم تسهيلات إضافية لضمان تكافؤ الفرص.

تسهيلات للطلاب المتخلفين

أشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى منح الطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول وقتًا إضافيًا يصل إلى نصف ساعة، في إطار دعمهم وتعويضهم عن أي ظروف طارئة.

أهمية الالتزام بجدول الامتحانات

ينصح الطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد الامتحانات والاستعداد الجيد لكل مادة وفق الجدول المعلن، مع تنظيم الوقت بين المذاكرة والراحة.

كما يُفضل مراجعة المناهج بشكل مستمر قبل موعد كل مادة، لضمان تحقيق أفضل النتائج خلال هذه المرحلة الدراسية المهمة.

استعدادات الطلاب لامتحانات الأزهر 2026

مع اقتراب موعد الامتحانات، يزداد تركيز الطلاب على المراجعة النهائية، خاصة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

وتُعد الشهادة الإعدادية الأزهرية مرحلة فاصلة في المسار التعليمي، ما يجعل الاستعداد الجيد لها أمرًا ضروريًا لتحقيق التفوق والانتقال إلى المرحلة التالية بنجاح.