ارتفاع أسعار أضاحي العيد 2026 في مصر..شعبة القصابين تكشف الأسباب وتوقعات الانخفاض

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار أضاحي العيد 2026 في مصر، وتأثير الأعلاف والحمى القلاعية، مع توقعات شعبة القصابين بشأن الأسعار قبل عيد الأضحى.

ارتفاع أسعار أضاحي العيد 2026 في مصر

شهدت أسعار أضاحي العيد 2026 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية موسم عيد الأضحى، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع زيادة أسعار العجول البقري مقارنة بالعام الماضي بنحو 1000 جنيه أو أكثر في بعض الحالات.

بداية الارتفاع مع انطلاق الموسم

أكد شلبي جابر أن أسعار الأضاحي بدأت في الارتفاع منذ مطلع شهر أبريل، تزامنًا مع استعدادات المربين لموسم البيع، حيث يسعى العديد منهم لتعويض خسائرهم السابقة.

خسائر المربين بسبب الحمى القلاعية

أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار هو تعرض الماشية للإصابة بمرض الحمى القلاعية، والذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، ما تسبب في خسائر فادحة للمربين، ودفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر.

ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثير الدولار

ساهمت زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير في ارتفاع تكلفة تربية الماشية، خاصة مع اعتماد السوق المحلي على استيراد مكونات رئيسية مثل الذرة الصفراء، وهو ما تأثر بارتفاع سعر الدولار، ما انعكس مباشرة على أسعار الأضاحي.

نقص المعروض وزيادة الطلب بعد رمضان

شهدت الأسواق بعد شهر رمضان انخفاضًا في المعروض من الماشية، مقابل زيادة الطلب من المواطنين، وهو ما أدى إلى مزيد من الضغط على الأسعار ورفعها بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.

توقعات بانخفاض الأسعار قبل العيد

رغم الارتفاع الحالي، توقع عضو شعبة القصابين أن تنخفض أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، نتيجة زيادة المعروض وتحرك المربين لبيع أكبر عدد ممكن، ما قد يدفعهم لتقديم أسعار أقل نسبيًا لتنشيط حركة البيع.

هل تستمر موجة الغلاء؟

تبقى أسعار الأضاحي خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدة عوامل، أبرزها توافر الأعلاف واستقرار سوق الماشية، بالإضافة إلى حجم الإقبال من المواطنين، ما يجعل السوق في حالة ترقب حتى اقتراب موسم الذبح.