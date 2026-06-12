في 8 محافظات.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (21) مسجدًا اليوم الجمعة 12 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء (4) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (14) مسجدًا، و صيانة وتطوير (3) مساجد.

الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1159) مسجدًا من بينها (888) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (271) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14648) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 909ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الحي القيوم بجزيرة الأكراد بقرية منقباد – مركز أسيوط؛ ومسجد التوحيد بنجع مهني بقرية مير – مركز القوصية؛ ومسجد الشيخ عبد القادر بعزبة هلال – مركز ديروط؛ ومسجد عمر بن الخطاب بمنطقة كوم بعرور بقرية المعابدة الشرقية – مركز أبنوب؛ ومسجد التوبة بحوض المزاني بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بكفر الجندي – مركز منيا القمح؛ ومسجد الإبراهيمية بقرية الديدامون – مركز فاقوس.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الشرقان الكبير بقرية البرنوجي – مركز دمنهور؛ ومسجد فايد القبلية بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمن الجديد بقرية الغلالبة – مركز دمنهور؛ ومسجد عطا لله بعزبة العرقوب بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

تم صيانة وتطوير مسجد الحصص – مركز إيتاي البارود.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد شهداء بدر بنجع الشطب بقرية سلوا بحري – مركز كوم أمبو؛ ومسجد الإمام البخاري بعزبة السلام بقرية الصعايدة قبلي – مركز إدفو؛ ومسجد الشيخ إسماعيل المهلل بقرية خور الزق بالرديسية – مركز إدفو.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الشراكي بعزبة الشراكي – مركز الرياض.

تم صيانة وتطوير مسجد الغندور بحي أبو فرين – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بنجع قنديل بقرية القلعية – مركز أبو تشت.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج رشاد بقرية العجميين – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمة بعزبة إلياس– مركز أبشواي.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد الوحيد بقرية الصدقية – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.