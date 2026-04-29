ترامب يصعّد ضد إيران بصورة مثيرة ورسائل حادة..هل تتجه واشنطن لحصار طويل؟

ترامب.. صورة ببندقية ورسالة “لا مزيد من اللطف” تكشف ملامح مرحلة جديدة من التصعيد الأمريكي



في تصعيد جديد للأزمة بين واشنطن وطهران، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد نشره صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة “تروث سوشيال”، ظهر فيها ممسكًا ببندقية وخلفه مشاهد انفجارات، في رسالة تحمل دلالات قوية على تشدد موقفه تجاه إيران.



رسالة نارية تعكس تغير النهج



الصورة التي نشرها ترامب جاءت مرفقة بعبارة “NO MORE MR NICE GUY”، في إشارة واضحة إلى انتهاء سياسة المرونة، والاتجاه نحو نهج أكثر صرامة في التعامل مع الملف الإيراني. هذا التحول يعكس، بحسب مراقبين، رغبة الإدارة الأمريكية في زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على طهران خلال المرحلة المقبلة.

وفي منشور آخر، وجّه ترامب انتقادات حادة لإيران، معتبرًا أنها غير قادرة على توحيد موقفها الداخلي، ولا تملك رؤية واضحة للتوصل إلى اتفاق جديد، داعيًا إياها إلى التحرك بشكل أكثر “ذكاءً” إذا أرادت الخروج من الأزمة.



استراتيجية الحصار بدل المواجهة العسكرية



بالتوازي مع التصريحات التصعيدية، كشفت تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته وول ستريت جورنال، أن ترامب يدرس خيار فرض حصار اقتصادي طويل الأمد على إيران، كبديل عن الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية تشديد القيود على صادرات النفط الإيراني، والحد من حركة الشحن البحري من وإلى الموانئ الإيرانية، بهدف خنق الاقتصاد وتقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها طهران.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذا النهج أقل تكلفة وخطورة مقارنة بالخيارات العسكرية، التي قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع يصعب احتواؤه.



ضغوط اقتصادية متزايدة على طهران



وفقًا للتقارير، بدأت آثار هذه السياسة تظهر بالفعل، حيث تواجه إيران صعوبات متزايدة في تصدير النفط وتخزينه، ما أدى إلى تراجع العوائد الاقتصادية وارتفاع الضغوط الداخلية.

كما أشارت المصادر إلى أن هذه الظروف دفعت طهران لمحاولة فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع واشنطن، في محاولة لاحتواء الأزمة وتخفيف القيود المفروضة عليها.



شروط أمريكية صارمة لأي اتفاق



في سياق متصل، يتمسك ترامب بشروط مشددة لأي اتفاق محتمل مع إيران، أبرزها تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب فرض قيود إضافية لضمان عدم تطوير برنامج نووي عسكري.



هذه المطالب تعكس تمسك الإدارة الأمريكية برؤية طويلة المدى تهدف إلى تقليص قدرات إيران النووية بشكل جذري، وليس فقط تأجيلها.



تصعيد مستمر ومشهد مفتوح



التطورات الأخيرة تشير إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التهدئة. وبين التصريحات النارية وخيارات الحصار، يبقى المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، قد تتراوح بين استمرار الضغوط الاقتصادية أو الانزلاق إلى مواجهات أكثر حدة.

وفي ظل هذا التصعيد، يترقب العالم ما ستؤول إليه التحركات الأمريكية، وما إذا كانت ستنجح في فرض واقع جديد على طهران دون الانزلاق إلى صراع عسكري شامل.