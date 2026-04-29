مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر بالتوقيت الصيفي 2026.. قرارات جديدة

قرار حكومي بوقف غلق المحلات الساعة 11 مساءً

في خطوة لافتة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متزايدة من القطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي، الذي تأثر سلبًا بتقييد ساعات العمل خلال الفترة الماضية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار يتضمن العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحلات كما كانت معمولًا بها سابقًا، بما يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة معدلات الإنفاق الداخلي.

خلفيات القرار وتأثيره على الاقتصاد

أوضح مجلس الوزراء أن هذا التوجه جاء بعد مراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتحديات العالمية، بما في ذلك تداعيات التوترات العسكرية الإقليمية. ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين إجراءات الترشيد ودعم الاقتصاد، حيث تم الإبقاء على بعض الإجراءات الأخرى مثل تطبيق نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين.

ويرى خبراء أن إلغاء قيود الغلق المبكر من شأنه أن يعزز من فرص النمو التجاري، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطاعم والمولات، والتي تعتمد بشكل كبير على فترات المساء.

مواعيد فتح المحلات والمولات التجارية

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد تشغيل المحلات وفق التوقيت الصيفي لعام 2026، حيث جاءت كالتالي:

تبدأ المحلات والمولات التجارية العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً.

يتم مد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، تزامنًا مع زيادة الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

بالنسبة للمطاعم والكافيهات، فقد تقرر:

بدء العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

استمرار خدمات التوصيل (الدليفري) والتيك أواي على مدار 24 ساعة دون توقف، لتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد عمل الورش داخل المناطق السكنية

فيما يخص الورش، فقد تم تنظيم مواعيدها للحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية، حيث:

تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً.

يُستثنى من ذلك الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو المرتبطة بخدمات عاجلة مثل محطات الوقود.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

حرصًا على استمرار الخدمات الحيوية، قررت الحكومة استثناء عدد من الأنشطة من الالتزام بمواعيد الغلق، وتشمل:

القطاع الطبي : الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.

: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية. السلع الغذائية : المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضروات والفاكهة.

: المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضروات والفاكهة. الخدمات اللوجستية: خدمات التوصيل والدليفري التي تعمل على مدار الساعة.

ردود فعل إيجابية على القرار

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من جانب أعضاء مجلس النواب وعدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، فضلًا عن دعم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.

يعكس قرار الحكومة بوقف غلق المحلات الساعة 11 مساءً توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف القيود على الأنشطة التجارية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى عودة الحيوية للأسواق، وتحسين حركة البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن والتاجر على حد سواء.