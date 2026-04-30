ترامب يثير الجدل بإعادة تسمية مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب"

مضيق ترامب.. خريطة منشورة وتصريحات ساخرة تقابلها ردود إيرانية لاذعة وتحذيرات من ارتفاع أسعار النفط

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال التوترات الدولية بعد نشره خريطة لـ مضيق هرمز عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، مرفقة باسم جديد أطلقه عليه وهو "مضيق ترامب"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والإعلامي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الخطاب الأمريكي تجاه إيران، حيث سبق لترامب أن استخدم هذا المصطلح خلال خطاب علني، مشيراً بشكل ساخر إلى أن وسائل الإعلام قد تعتبر التسمية "خطأ غير مقصود"، قبل أن يؤكد أنه نادراً ما يرتكب أخطاء، في رسالة تحمل طابعاً استعراضياً وسياسياً في آن واحد.

إحاطة عسكرية مرتقبة بشأن إيران

في سياق متصل، كشف مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" أن ترامب من المتوقع أن يتلقى إحاطة عسكرية مهمة اليوم من الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تتناول خططاً جديدة تتعلق بإمكانية تنفيذ عمل عسكري ضد إيران. هذه التطورات تشير إلى أن التصريحات الأخيرة ليست مجرد رسائل إعلامية، بل قد ترتبط بتحركات استراتيجية على الأرض.

رد إيراني ساخر وتصعيد لفظي

من جانبه، لم يتأخر الرد الإيراني، حيث سخر محمد باقر قاليباف من تهديدات ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس "نصائح غير مجدية" تتلقاها الإدارة الأمريكية.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار قاليباف إلى أن التهديدات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، قائلاً بسخرية إنهم يستطيعون "تمديد العملية إلى 30 يوماً مع بث مباشر"، في إشارة إلى عدم تأثير الضغوط الأمريكية على قطاع النفط الإيراني.

تحذيرات من قفزات في أسعار النفط

تصريحات قاليباف لم تتوقف عند حدود السخرية، بل تضمنت تحذيرات اقتصادية، حيث أشار إلى أن السياسات الأمريكية قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، متوقعاً أن تصل إلى 140 دولاراً للبرميل، بعد أن تجاوزت بالفعل حاجز 120 دولاراً في بعض التقديرات.

وأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في النظريات الاقتصادية التي تروج لها واشنطن، بل في "طريقة التفكير" التي تدير بها الأزمة، في إشارة إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات عالمية تتجاوز حدود الصراع السياسي.

تصعيد سياسي أم استعراض إعلامي؟

يطرح هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كانت خطوة إعادة تسمية مضيق هرمز مجرد مناورة إعلامية من ترامب لجذب الانتباه، أم أنها جزء من استراتيجية أوسع للضغط على إيران في ظل التوترات المتصاعدة.

وفي ظل أهمية مضيق هرمز كأحد أهم الممرات النفطية في العالم، فإن أي تصعيد سياسي أو عسكري في هذه المنطقة قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ما يجعل هذه التصريحات تتجاوز حدود الجدل السياسي إلى دائرة التأثير الدولي الواسع.