الرئيس السيسي يوجه بصرف منحة استثنائية 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يوجه بدعم مباشر للعمالة غير المنتظمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي تتأثر بالظروف الاقتصادية وتقلبات سوق العمل.

إعلان القرار خلال احتفالات عيد العمال

جاء إعلان المنحة الجديدة خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، الذي أقيم داخل مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وشهد الاحتفال حضورًا رفيع المستوى من قيادات الدولة، حيث استقبل الرئيس عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة، إلى جانب قيادات المنطقة الاقتصادية وقادة العمل النقابي.

رسالة الرئيس: الاستثمار في الإنسان أولوية

وخلال كلمته في الاحتفال، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العمالة المصرية.

ودعا الرئيس القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى إعطاء أولوية قصوى لبرامج التدريب المهني، والمساهمة في إعداد عمالة مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، عبر إنشاء مدارس ومعاهد متخصصة تعتمد على مناهج متطورة.

توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني

أوضح الرئيس أن تطوير منظومة التدريب والتعليم الفني يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد أن توفير عمالة مدربة ومؤهلة يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية والاستثمارية داخل مصر.

أبعاد اجتماعية واقتصادية للمنحة

تُعد المنحة الاستثنائية الجديدة خطوة مهمة ضمن سلسلة إجراءات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الدولة للفئات غير المنتظمة في سوق العمل، والتي تشمل العمالة اليومية والمؤقتة وأصحاب المهن الحرة.

ويُتوقع أن تساهم هذه المنحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

استمرار جهود الحماية الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة أوسع تتبناها الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل الدعم النقدي المباشر، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل.

كما تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

يمثل قرار صرف منحة بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر رسالة دعم واضحة من الدولة لهذه الفئة، إلى جانب تأكيد على استمرار جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير سوق العمل، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية في مصر.