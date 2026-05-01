الأزهر للفتوى يوضح فضل السعي والكسب الحلال بمناسبة عيد العمال

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العمل يحتل مكانة عظيمة في الإسلام، مشددًا على أن السعي وطلب الرزق من القيم الأساسية التي يقوم عليها استقرار الإنسان والمجتمع، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بـ عيد العمال.

وأوضح المركز أن العمل الشريف ليس مجرد وسيلة لكسب المال، بل هو طريق لتحقيق الكرامة الإنسانية والاستقلال، إلى جانب كونه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها.

الإسلام يدعو إلى العمل والسعي في الأرض

أشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن الله سبحانه وتعالى هيأ الأرض للإنسان، وسخر له أسباب الرزق، داعيًا إلى السعي والعمل وعدم الكسل، مستشهدًا بقوله تعالى:

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ}.

وأكد أن هذه الآية تعكس بوضوح أهمية الحركة والعمل، وأن الرزق مرتبط بالأخذ بالأسباب، وليس التواكل.

تنظيم الوقت بين العمل والراحة في الإسلام

لفت المركز إلى أن الإسلام وضع نظامًا متوازنًا لحياة الإنسان، حيث جعل النهار وقتًا للسعي والعمل، والليل للراحة والسكون، بما يحقق التوازن النفسي والجسدي.

واستدل بقول الله تعالى:

{وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}،

وقوله: {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا}.

السنة النبوية تؤكد قيمة العمل اليدوي

أوضح المركز أن النبي محمد ﷺ أكد في سنته الشريفة أهمية العمل والكسب الحلال، حيث قال:

"ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده".

وأشار إلى أن هذا الحديث يعكس تقدير الإسلام للعمل اليدوي، ويشجع على الاعتماد على النفس، والابتعاد عن سؤال الآخرين دون حاجة.

العمل عبادة ووسيلة للكرامة الإنسانية

أكد الأزهر للفتوى أن الإسلام يربط بين العمل والعبادة، حيث لا ينفصل السعي في طلب الرزق عن طاعة الله، بل يُعد جزءًا منها إذا التزم الإنسان بالأخلاق والقيم.

كما شدد على أن أي عمل شريف، مهما كان بسيطًا، يرفع من قدر الإنسان ويمنحه كرامة واستقلالًا، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

التوازن بين الدين والدنيا في الإسلام

أبرز المركز أن الإسلام يدعو إلى تحقيق التوازن بين العبادة والعمل، حيث أمر بالسعي وطلب الرزق بعد أداء الشعائر، كما في قوله تعالى:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}.

ويؤكد هذا التوجيه أن الدين لا يدعو إلى الانعزال عن الحياة، بل يحث على العمل والإنتاج إلى جانب الالتزام بالعبادات.

رسالة الأزهر في عيد العمال

جاءت هذه التصريحات من مركز الأزهر للفتوى بمناسبة عيد العمال، لتسليط الضوء على قيمة العمل في الإسلام، وتعزيز ثقافة الاجتهاد والإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل.

في النهاية، يبرز الإسلام العمل كقيمة إنسانية ودينية في آن واحد، حيث يجمع بين السعي للرزق والالتزام الأخلاقي، ما يجعل العمل الشريف أحد أهم أسباب بناء الفرد والمجتمع وتحقيق الاستقرار والازدهار.