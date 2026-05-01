جنوب لبنان.. حزب الله يعلن استهداف آلية إسرائيلية بمسيرة والجيش الإسرائيلي يرد

شهدت جبهة جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا لافتًا، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، بعد إعلان حزب الله تنفيذ هجوم بمسيرة انقضاضية استهدف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات واسعة ضد أهداف تابعة للحزب.

حزب الله: إصابة مؤكدة بعد استهداف آلية عسكرية في البياضة

وأوضح حزب الله، في بيان رسمي، أنه نفذ هجومًا دقيقًا باستخدام مسيرة انقضاضية استهدفت عربة عسكرية إسرائيلية داخل بلدة البياضة جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن “إصابة مؤكدة”.

كما أضاف الحزب أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط مجمع موسى عباس بمدينة بنت جبيل، في إطار سلسلة عمليات متواصلة تستهدف مواقع وانتشار القوات الإسرائيلية على الحدود.

الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة وصاروخ دون خسائر

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة وصاروخًا سقطا قرب منطقة تتمركز فيها قواته جنوب لبنان، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بين الجنود.

وذكر الجيش في بيان رسمي أن قواته تعاملت مع التهديدات بشكل فوري، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية.

غارات إسرائيلية تستهدف أكثر من 40 موقعًا لحزب الله

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت أكثر من 40 هدفًا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وبحسب البيان، شملت الأهداف مواقع عسكرية ومقار يُزعم استخدامها من قبل عناصر الحزب، إلى جانب منشآت قال الجيش إنها تدخل ضمن “خطط تهديد” موجهة ضد إسرائيل.

تقارير عن غارات بمسيرات على مدينة صور

في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بشن غارة جوية باستخدام طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة صور جنوب لبنان، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية بين الطرفين.

خسائر بشرية متزايدة في صفوف الجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، إصابة ضابط وجندي إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان، كما اعترف بمقتل جندي يبلغ من العمر 19 عامًا خلال المواجهات الجارية.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله إلى 4 جنود، فيما تشير تقديرات إلى مقتل 17 عسكريًا منذ اندلاع المواجهات في مارس الماضي، وفق تقارير إعلامية.

عمليات متزامنة لحزب الله في عدة بلدات جنوبية

وفي تطور متصل، أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات بمسيرات انقضاضية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات:

ميس الجبل

الطيبة

القنطرة

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي ضمن ردوده المستمرة على التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

تصعيد مفتوح واحتمالات توسع المواجهة

يعكس هذا التصعيد المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة الحدودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات خلال الفترة المقبلة.

ويرى مراقبون أن وتيرة العمليات العسكرية المتزايدة، سواء عبر المسيرات أو الغارات الجوية، قد تدفع نحو مزيد من التصعيد، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع في جنوب لبنان مرهونة بردود الفعل المتبادلة بين الطرفين، مع استمرار حالة التأهب القصوى وترقب المجتمع الدولي لأي تحرك قد يساهم في احتواء الأزمة.