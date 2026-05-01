سعر الذهب اليوم 1 مايو 2026 في مصر عيار 21 الآن.. وصل لكام في يوم الإجازة

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 1 مايو 2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 1 مايو 2026 وهي كالتالي:

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 1 مايو 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 نحو 7943 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 نحو 6950 جنيها، وعند حساب المصنعية تضاف تكلفة تتراوح بين 100 و200 جنيه على السعر الأساسى للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 نحو 5957 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 إلى 4650 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم فى الصاغة

أما سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21، فسجل خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 نحو 55600 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، سجل سعر الذهب اليوم خلال بداية تعاملات الجمعة الموافق 1 مايو 2026 فى الأسواق العالمية نحو 4633 دولارا.