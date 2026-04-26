سعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار مفاجئ وعيار 21 يسجل 7000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات داخل سوق الصاغة، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لأي تحركات جديدة في الأسعار. ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد موجات من التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تغيرات الأسواق العالمية.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

حافظت أسعار الذهب على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة في مختلف الأعيرة، حيث سجلت ثباتًا في البيع والشراء داخل محلات الصاغة. ويعد هذا الاستقرار فرصة للبعض لاتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل التوقعات المتباينة بشأن حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 8000 جنيه للبيع، و7942.75 جنيه للشراء، ليظل في صدارة الأعيرة من حيث القيمة.

سعر الذهب عيار 22 في الأسواق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 7333.25 جنيه للبيع، و7281 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة المتوسطة التي تلقى رواجًا في بعض المناطق.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، عند مستوى 7000 جنيه للبيع، و6950 جنيهًا للشراء، وهو العيار الذي يحظى بإقبال واسع في السوق المحلي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6000 جنيه للبيع، و5957.25 جنيه للشراء، ويُستخدم بشكل كبير في المشغولات الذهبية العصرية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 56000 جنيه للبيع، و55600 جنيه للشراء، ويعد من أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4711.5 دولار للبيع، و4709.64 دولار للشراء، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق الدولية.

المصنعية وتأثيرها على السعر النهائي

تختلف أسعار الذهب في مصر من محل لآخر بسبب المصنعية، حيث تتراوح بين 150 و300 جنيه للجرام، حسب نوع العيار ومكان الشراء. وتمثل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، ما يؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمستهلك.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، من أبرزها:

العرض والطلب في الأسواق

الأوضاع السياسية والاقتصادية

قرارات البنوك المركزية والاحتياطيات

التضخم وأسعار الفائدة

قوة الدولار الأمريكي

التوترات الجيوسياسية

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية. ويبقى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار.

في النهاية، يظل قرار شراء الذهب أو بيعه مرتبطًا بمتابعة دقيقة للأسواق، سواء المحلية أو العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة التي قد تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط في أي وقت.