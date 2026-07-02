موعد مباراة إسبانيا والنمسا في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والنمسا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين من أجل مواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.

وتقام المباراة على ملعب "صوفي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الدور الحالي، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

موعد مباراة إسبانيا والنمسا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة إسبانيا والنمسا، اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، في المواعيد التالية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى استغلال خبراته الكبيرة في البطولة العالمية من أجل حسم بطاقة التأهل، بينما يطمح منتخب النمسا إلى تحقيق مفاجأة جديدة ومواصلة نتائجه الإيجابية في المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا

تنقل شبكة beIN Sports المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت قناة beIN Sports MAX 1 لنقل أحداث اللقاء بجودة 4K، مع استوديو تحليلي يسبق المباراة ويستمر عقب نهايتها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إسبانيا والنمسا

ويمكن متابعة المباراة أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل اللقاء مجانًا، وهي:

قناة الرياضية المغربية (TNT) عبر البث الأرضي.

قناة ZDF الألمانية عبر قمر أسترا.

قناة TRT 1 التركية عبر قمر تركسات.

وتوفر هذه القنوات فرصة مجانية لمتابعة المباراة بجودة عالية دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

تردد قناة الرياضية المغربية (TNT)

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617 أو 11476.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ZDF الألمانية

القمر الصناعي: Astra 19.2°E.

التردد: 11362.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT 1 التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11392.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا والنمسا بث مباشر

يمكن لعشاق الكرة العالمية متابعة مباراة إسبانيا والنمسا عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect للمشتركين، كما تتوفر المباراة عبر تطبيق TOD TV، الذي يقدم خدمة البث المباشر لمباريات كأس العالم بجودة عالية، وذلك بعد الاشتراك في الخدمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: مارك كوكوريلا، إيمريك لابورت، باو كوبارسي، ماركوس يورينتي.

الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

ويعتمد المنتخب الإسباني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، إلى جانب السرعة الكبيرة التي يتمتع بها لامين يامال في الخط الأمامي.

التشكيل المتوقع لمنتخب النمسا

ومن المنتظر أن يخوض منتخب النمسا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليكساندر شلاجر.

الدفاع: أليكساندر براس، دافيد ألابا، فيليب لينهارت، ستيفان بوستش.

الوسط: كزافر شلاجر، نيكولاس سيوالد.

الوسط الهجومي: مارسيل سابيتزر، رومانو شميد، كونراد لايمر.

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش.

ويأمل المنتخب النمساوي في استغلال خبرة لاعبيه، خاصة دافيد ألابا ومارسيل سابيتزر، للحد من خطورة الهجوم الإسباني وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل

تمثل مباراة إسبانيا والنمسا واحدة من أبرز مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026، نظرًا لقوة المنتخبين والطموحات الكبيرة لدى كل طرف في مواصلة المنافسة على اللقب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وإيقاعًا سريعًا منذ الدقائق الأولى، خاصة مع امتلاك المنتخب الإسباني قوة هجومية مميزة، في مقابل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي الذي يتميز به المنتخب النمساوي، ما يجعل الجماهير على موعد مع مواجهة مثيرة قد تحسم بتفاصيل صغيرة داخل المستطيل الأخضر.