ريس تك توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز سوق الطاقة الشمسية بمصر

وقعت شركة ريس تك (Rees Tech)، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، 3 اتفاقيات للشراكة مع كبرى الشركات العالمية والصينية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر Solar & Storage، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصرية وتوفير أحدث تقنيات الطاقة المتجددة وحلول التخزين والطاقة الشمسية.

وقال المهندس إبراهيم جمال، رئيس شركة ريس تك، إن الاتفاقيات الثلاث مع «لونجي» و«AIKO» و«VEICHI» تمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية، من خلال توفير حلول متكاملة لمشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع عدد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وأوضح جمال في تصريحات صحفية أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع شركة لونجي (LONGi) الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وحلول الطاقة، والتي بموجبها تصبح ريس تك وكيلًا لمنتجات لونجي في مجال حلول تخزين الطاقة الشمسية والمتجددة بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن التعاون مع لونجي يستهدف توفير حلول متطورة لتخزين الطاقة تتميز بالكفاءة والاعتمادية، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، خاصة مع تزايد الحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة لرفع كفاءة استخدام القدرات المنتجة من المشروعات المتجددة ، مؤكداً أن لونجي تمتلك خبرات واسعة في حلول التخزين ، ما يجعل الشراكة معها إضافة مهمة لمحفظة المنتجات والحلول التي توفرها ريس تك للسوق المصرية.

وأضاف رئيس ريس تك أن الاتفاقية الثانية جرى توقيعها مع شركة AIKO الصينية، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والموديولات، لتوريد الألواح والخلايا الشمسية إلى السوق المصرية بشكل حصري من خلال ريس تك.

وأشار إلى أن ألواح AIKO تتميز بمستويات كفاءة مرتفعة تصل إلى 25.1%، كما تصل قدرات بعض منتجاتها إلى نحو 805 وات حاليًا، مع استهداف الوصول إلى قدرات أعلى خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التطور المتسارع في تكنولوجيا تصنيع الخلايا والموديولات الشمسية ، مؤكداً أن إدخال هذه التقنيات إلى السوق المصرية يتيح للمطورين والمستثمرين الحصول على منتجات ذات كفاءة مرتفعة، بما يسهم في زيادة إنتاجية المشروعات وتقليل المساحات المطلوبة لتحقيق القدرات المستهدفة.

وكشف جمال عن توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة VEICHI الصينية، المتخصصة في تصنيع الإنفرترات وحلول التحكم الكهربائي والطاقة الشمسية، لتوريد حلول الإنفرترات والكابلات لمشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات الليثيوم.

وأوضح أن ريس تك تستهدف زيادة حجم توريدات منتجات VEICHI إلى السوق المصرية بنحو 25% خلال عام 2027، في ظل النمو المتوقع في مشروعات الطاقة الشمسية وتزايد الطلب على حلول الإنفرترات وأنظمة التخزين.

وأكد أن إنفرترات VEICHI تعد من الحلول المتخصصة والقوية في تطبيقات طلمبات المياه بالسوق المصرية، لما تتميز به من انخفاض معدلات الأعطال، وسلاسة أنظمة التشغيل، وإمكانية التحكم عن بُعد، فضلًا عن تصميمها خصيصًا لهذا النوع من التطبيقات، وليس باعتبارها حلولًا صناعية عامة.

وحول مشاركة ريس تك في معرض ومؤتمر Solar & Storage، قال جمال إن المشاركة تأتي في إطار حرص الشركة على التواجد الفعال في أهم الفعاليات المتخصصة بقطاع الطاقة الشمسية والتخزين، والتواصل المباشر مع الشركات العالمية والمطورين والمستثمرين والعاملين في القطاع.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية والتخزين، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الكيانات والشركات المشاركة، فضلًا عن التعرف على احتياجات السوق المصرية والعمل على توفير حلول تتناسب مع طبيعة المشروعات المحلية.

وأوضح أن ريس تك حرصت خلال مشاركتها على عرض مجموعة من الحلول والمنتجات التي توفرها من خلال وكالتها للعلامات التجارية العالمية الموجودة حاليًا في السوق المصرية، بما يعكس توجه الشركة نحو بناء محفظة متكاملة من المنتجات تشمل الألواح والخلايا الشمسية، والإنفرترات، وأنظمة تخزين الطاقة، وبطاريات الليثيوم، وحلول ضخ المياه بالطاقة الشمسية.

وأكد جمال أن الشركة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم نقل أحدث التكنولوجيات إلى السوق المصرية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين.

وأشار رئيس ريس تك إلى أن الشركة تمتلك شبكة توزيع واسعة تضم نحو 10 موزعين رئيسيين، إلى جانب ما بين 30 و40 موزعًا فرعيًا، بإجمالي يقارب 50 موزعًا موزعين في مختلف المناطق الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشركة تطبق سياسة واضحة لحماية السوق وهوامش أرباح الموزعين، بما يضمن استدامة منظومة التوزيع والحفاظ على مصالح شركاء ريس تك، بالتوازي مع التوسع في طرح المنتجات والحلول الجديدة بالسوق المحلية.