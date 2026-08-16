سعر الذهب اليوم الأحد..عيار 21 يحافظ على مستواه بعد انخفاض 30 جنيهًا

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 في السوق المحلية، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصرية، ليحافظ المعدن الأصفر على آخر مستوياته المسجلة بعد تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، خاصة مع اهتمام المقبلين على الزواج بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 في مصر

حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد على مستوياتها الأخيرة في محال الصاغة، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تتضمن قيمة الضريبة والمصنعية، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 نحو 7154 جنيهًا للبيع في الصاغة المصرية، وذلك قبل إضافة قيمة المصنعية والضريبة.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويستخدم بشكل أكبر في السبائك والمشغولات الذهبية ذات درجة النقاء المرتفعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر عند مستوى 6260 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية والضريبة.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة على مدار اليوم، سواء من جانب المشترين أو الراغبين في بيع الذهب.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل تراجعًا أخيرًا بنحو 30 جنيهًا، قبل أن يحافظ على مستواه خلال تعاملات اليوم الأحد بالتزامن مع عطلة سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 5365 جنيهًا للبيع في الصاغة المصرية، وذلك دون احتساب المصنعية والضريبة.

ويشهد عيار 18 إقبالًا من بعض المستهلكين، خصوصًا عند البحث عن مشغولات ذهبية بتكلفة أقل مقارنة بعيار 21، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا للمصنعية ونوع المشغولات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، فسجل نحو 50050 جنيهًا في السوق المحلية، دون احتساب المصنعية والضريبة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام المستثمرين والمدخرين الراغبين في شراء الذهب بغرض الاحتفاظ بالقيمة، إلا أن السعر النهائي عند البيع والشراء قد يختلف وفقًا للتاجر وحركة السوق.

هل ارتفع سعر الذهب اليوم أم انخفض؟

لم يشهد سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 تغيرًا جديدًا مقارنة بآخر مستويات التداول، ليستقر بعد الانخفاض الأخير الذي بلغ نحو 30 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير مع استئناف التداول في سوق الصاغة، كما تتأثر حركة المعدن الأصفر محليًا بعدة عوامل، من بينها تطورات السعر العالمي للذهب وحركة سعر الدولار وتغيرات العرض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7154 جنيهًا للبيع.

7154 جنيهًا للبيع. عيار 21: 6260 جنيهًا للبيع.

6260 جنيهًا للبيع. عيار 18: 5365 جنيهًا للبيع.

5365 جنيهًا للبيع. الجنيه الذهب: 50050 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة، وقد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية بحسب نوع المشغول وقيمة المصنعية المقررة عليه.