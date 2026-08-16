رفع 307 حالة إشغال ومواجهة مخالفات البناء بمراكز بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق.

ففى مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش وشارع أبوبكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية ومنطقة السبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقايا وشارع عظيم الدولة، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت الوحدة حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة بحضور مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 307 حالات إشغال، والتحفظ على موازين واستندات ولافتات إعلانية وكراسي بلاستيك وأسياخ حديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري متابعة أعمال النظافة بقرية باروط وطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بداية من قرية تزمنت الشرقية، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق، شملت ميدان مولد النبي وشارع الجيار وشارع مصطفى كامل وجسر إسلام وشارع ترعة البوصة وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد وشارع الجمهورية وشارع رجائي وعزبة بلبل، كما تم تركيب البلدورات بجوار حديقة ميدان مولد النبي، وتنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقرية باروط أسفرت عن رفع إشغالات متنوعة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقدت الوحدة المحلية اجتماعًا برئاسة أحمد توفيق رئيس المركز، وبحضور نوابه ومهندسي الإدارة الهندسية ورؤساء القرى وفنيي التنظيم بالمدينة والقرى، لمناقشة سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بملفات التصالح والتقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، والانتهاء من المتغيرات المكانية أولًا بأول، كما واصلت إدارة الإشغالات جهودها في تكويد التكاتك ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة وتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة، إلى جانب تنفيذ مطبات صناعية ببعض المفارق حفاظًا على سلامة المركبات والمارة تحت إشراف جمال جمعة نائب رئيس المدينة.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية بالفشن برئاسة مدحت صلاح، وبالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية، حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في المهد، حيث تم إزالة حالات تعدٍ بالبناء في قرى دلهانس ونزلة اقفهص وأبسوج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع رفع أكثر من 50 طنًا من القمامة بشوارع المدينة ومواقع التجميع وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المجالس القروية، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير للترع والمصارف بنطاق المركز ومراجعة وحدات الإنارة العامة بالطرق ومداخل القرى.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، ومنها شارع بورسعيد وشارع السنترال والسجل المدني ومحيط الموقف وشارع المحمدي وشارع الأتوبيس القديم ومدخل كوبري المحطة وأمام قصر الثقافة والنادي الرياضي وشارع الشيخ يس وميدان الشيخ يس وشارع المقدس يونان وشارع كنيسة مار جرجس وشارع فانوس وشارع أسعد وشارع خلاف وشارع وهبة وشارع العمدة والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة

كما تمت متابعة أعمال بناء المستشفى وتطوير المبنى والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية ورصد المتغيرات داخل نطاق الوحدة وسرعة التعامل معها، بينما نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة بمدخل قرية كوم الصعايدة وطريق عمار، وقامت الوحدة المحلية لقرية قمبش بأعمال نظافة بطريق مصرف المحيط أمام قرية السلطاني والشوارع الرئيسية بالقرية، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا حملة نظافة بمدخل قرية غياضة الشرقية والشوارع الرئيسية بالقرية.