محافظ سوهاج يستجيب لمواطن استوقفه بالشارع ويصطحبه لمقر الوحدة المحلية لحل مشكلته

في لفتة إنسانية تعكس التزام القيادة التنفيذية بالتواصل المباشر مع الشارع، استجاب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشكل فوري لشكوى أحد المواطنين الذي استوقفه خلال جولة تفقدية ميدانية بنطاق مدينة سوهاج ، المواطن عرض على المحافظ معاناته من إجراءات التصالح الخاصة بمنزله، مقدماً التماساً لسرعة البت في طلبه وإنهاء الأوراق المعلقة.



لم يكتفي المحافظ بالاستماع إلى شكوى المواطن الشفهية، بل اصطحبه بنفسه على الفور إلى مقر الوحدة المحلية التى تقع في نطاق الجولة التفقدية. ووجه اللواء طارق راشد المسؤولين بالوحدة المحلية بالاتصال الفوري بمسؤولي حي شرق سوهاج —المنطقة التابع لها منزل المواطن— بالإضافة إلى الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، لسرعة مراجعة ملف المواطن والوقوف على أسباب تأخر إنجاز الطلب.

و شدد محافظ سوهاج على مرافقيه والمسؤولين بضرورة بقاء المواطن برفقتهم وعدم مغادرته حتى يتم الفحص الشامل لملفه وتلقي رد رسمي واضح يوضح الأسباب الدقيقة وراء التعطيل، مع وضع حل فورى لإنهاء الإجراءات وفق القانون .

و من جانبة أكد محمد رفعت المستشار الإعلامي لمحافظة سوهاج أن هذا الموقف يأتي في إطار حرص المحافظ الدائم على فتح قنوات تواصل مباشرة وغير مشروطة مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم على أرض الواقع، سواء من خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقد بالديوان العام، أو عبر اللقاءات العفوية التي تفرضها الجولات الميدانية في مختلف مدن وقرى المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.