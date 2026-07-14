السويدي إليكتريك توقع مع «نقل الكهرباء» 3 عقود استراتيجية لتنفيذ خطوط جديدة بجهد 500 كيلوفولت

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع ثلاثة عقود استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في خطوة جديدة تعكس التزامها المتواصل بدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر، والمساهمة في التوسع المستمر لشبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.

السويدي إليكتريك توقع مع «نقل الكهرباء» 3 عقود استراتيجية

وقد حضر التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للنقل والتوزيع.

وتتضمن العقود تنفيذ مشروع إنشاء خط نقل الكهرباء الهوائي بجهد 500 كيلوفولت الاقتصادية (المرحلتان الثالثة والرابعة)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط نقل الكهرباء الهوائي بجهد 500 كيلوفولت بمنطقة خليج السويس.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات الاستراتيجية في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، ودعم استقرار الشبكة القومية، إلى جانب تمكين دمج المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة ضمن منظومة الكهرباء الوطنية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير شبكة نقل كهرباء حديثة ومرنة وقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يدعم مستهدفات مصر في التحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، ويعزز جاهزية الشبكة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وعلق المهندس هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة إلسويدي إليكتريك للنقل والتوزيع خلال مراسم التوقيع: "نفخر بتعزيز شراكتنا الممتدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، التي تعكس الثقة الكبيرة في الخبرات الهندسية لشركة السويدي إليكتريك للنقل والتوزيع، وقدراتها التنفيذية، وسجلها الحافل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية لقطاع الكهرباء. وستسهم هذه المشروعات في دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر، وتمكين الدولة من تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة."

وتواصل السويدي إليكتريك للنقل والتوزيع، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في مجال الهندسة والتوريدات والإنشاءات (EPC) لقطاع نقل الكهرباء، تنفيذ مشروعات متقدمة للبنية التحتية للطاقة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في بناء شبكة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة داخل مصر وفي الأسواق الدولية.