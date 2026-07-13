خطة مكثفة للقضاء على تجمعات القمامة بالفشن وإزالة 327 إشغالًا فى ببا

تحركات الوحدات المحلية ببنى سويف

وضعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة، خطة ميدانية مكثفة تستهدف القضاء على تجمعات المخلفات والقمامة بنطاق المركز خلال أسبوع، بمشاركة موسعة من معدات الحملة الميكانيكية والمجالس القروية، حيث بدأت الوحدة المحلية تنفيذ الخطة، على أن تستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق برنامج عمل ميداني يغطي تباعًا مختلف المناطق والقرى بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 150 طنًا من المخلفات والقمامة بنطاق مجلسي قروي إقفهص وتلت، لتحسين مستوى النظافة بالمناطق المستهدفة، فيما تواصل الوحدة المحلية تنفيذ خطة العمل على مدار أيام الأسبوع الجاري، بالتتابع في مختلف أنحاء مركز الفشن.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الجهود الميدانية للوحدات المحلية بما يحقق نتائج ملموسة بمنظومة النظافة على أرض الواقع.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد، قادت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الري والصرف وداخل الحيز العمراني، أسفرت عن تنفيذ 25 حالة إزالة، كما نُفذت حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بالشوارع والقرى بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 327 إشغالًا متنوعًا شملت لافتات وإعلانات وتاندات غير مرخصة، كما تم متابعة الإجراءات المنفذة لتذليل معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طحا البيشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي شملت شارع التحرير والشباب ومستشفى المودة والدريسة والحدادين وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس و11 وحيدر ومكة، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 90 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، وبتوجيهات الأستاذ أحمد توفيق رئيس المركز، تواصلت الجهود الميدانية لرفع مستوى الخدمات، حيث تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع ترعة السلطاني ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي وشارع ترعة شرهي، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستكمال ملفات التصالح والتقنين، مع التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالف في المهد.