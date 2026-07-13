قافلة طبية ببنى سويف تقدم 3670 خدمة وتوقع الكشف على 1300 مواطنًا

على مدار يومين

على مدار يومين نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، قافلة طبية مجانية بقرية النواميس بمركز الواسطى، قدمت القافلة 3670 خدمة صحية مجانية ووقعت الكشف الطبى على 1300 مواطنًا.

وفى بيان رسمى لها أكدت مديرية الصحة ببني سويف، أنها نفذت تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى، ضمن خطة القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الصحية إلى القرى الأكثر احتياجًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قدمت القافلة 3670 خدمة طبية متنوعة، وتم توقيع الكشف على 1314 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

جاءت القافلة ضمن خطة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وأُقيمت على مدار يومي 11 و12 يوليو 2026، من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات طبية شملت: (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والجلدية، وتنظيم الأسرة)، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

وشملت أعمال القافلة عن إجراء 187 تحليل دم، و92 فحصًا بمعمل الطفيليات، و13 حالة أشعة عادية، و109 فحوصات بالموجات فوق الصوتية، بجانب تحويل حالتين لإعداد التقارير الطبية واستكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

كما تضمنت القافلة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ228 مواطنًا، كما نظمت فرق القافلة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالوقاية الصحية، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

ونُفذت القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وياتى ذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تنفيذ قوافل طبية كبيرة مجانية فى القرى الأكثر إحتياجاً.