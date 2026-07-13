مديرية الطرق والنقل  ببني سويف: غلق مزلقان الشاملة جزئيًا لمدة 3 أسابيع

وتحدد المسارات البديلة:

أصدرت مديرية الطرق والنقل ببني سويف بيانا رسميا أعلنمت فيه غلق مزلقان الشاملة جزئيًا لمدة 3 أسابيع وتحدد المسارات البديلة.

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة بني سويف، أنه في إطار أعمال تنفيذ وتطوير منطقة كوبري الشاملة، سيتم إجراء غلق جزئي للحركة المرورية بمحيط الكوبري لمدة 3 أسابيع، تبدأ اعتبارًا من اليوم، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات، وتيسيرًا لأعمال التنفيذ.

حيث أوضح المهندس ناصر فراج، مدير المديرية ، أنه نظرًا للأعمال الجارية بمنطقة كوبري الشاملة أمام جامعة بني سويف، وأمام مطلع ومنزل الكوبري بشارع بورسعيد، فقد تقرر غلق المزلقان في الاتجاه الخارج من الشاملة والمتجه إلى العبور.

وأضاف"فراج" أن المسار البديل سيكون من خلال الاتجاه إلى منطقة الزهور ثم مزلقان الشلال، مع الإبقاء على الاتجاه القادم من شارع بورسعيد إلى الشاملة مفتوحًا أمام حركة المرور طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وأشار مدير المديرية إلى أن الغلق سيستمر لمدة 3 أسابيع تبدأ اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أن تنفيذ الأعمال خلال هذه الفترة يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بسرعة إنجاز الأعمال خلال الإجازة الصيفية، نظرًا لانخفاض الكثافات المرورية بهذه المنطقة، بما يسهم في الحد من الازدحام والتكدسات، وسرعة الانتهاء من المشروع مع الحفاظ على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.

من ناحية أخرى تتواصل فعاليات مبادرة " شارع الفن"، التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، ضمن خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، حيث قدمت فرقة الفيوم للفنون الشعبية مجموعة من العروض الاستعراضية والغنائية،شملت رقصة العنب والصعيدي والفلاحي والتنورة والاسكندراني واستعراض مصر وتم عمل ورشة أورجامي"طي الورق وتصميمه على شكل حيوانات أو نباتات"، تحت إشراف الفنانة سارة رمضان.

من جانبه أشار شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الثقافة لتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل تنظيم المبادرة، التي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.