ضبط كميات بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء وإصلاح كسر مياه رئيسى

حملات مكثفة للرقابة والنظافة ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حزمة من الجهود والأنشطة الميدانية في مختلف القطاعات، شملت تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتشديد الرقابة على الأسواق، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وصيانة المرافق.

ففي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع ومناطق المدينة، شملت شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومحيط مصنع الثلج، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تفقد رئيس المدينة المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، فيما تابعت الوحدة المحلية بقرية دلاص إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طنسا الملق، إلى جانب تمهيد وتسوية مداخل القرية ورفع التراكمات، كما شهدت قرية أشمنت متابعة أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة، وتركيب مطبات صناعية بالطريق السريع.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية، تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية ومجلس قروي مازورا، أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بحوالي 2600 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين من الفحص أنها ألبان فرز غير مسموح بتداولها وتحتوي على شوائب وتم نقلها في براميل غير مخصصة للمواد الغذائية، كما تم ضبط سيارة محملة بكمية من بنزين 80 قبل طرحها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع تنفيذ حملة نظافة مكثفة شملت المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات، الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مرور سيارات النظافة بقريتي مازورا والكوم الأحمر، حيث تم الدفع بالمعدات والسيارات وجمع القمامة من المنازل وإزالة أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت شوارع صلاح سالم، ومجمع المحاكم، وبورسعيد، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وعبد السلام عارف، وحاتم رشدي، والروضة، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشوارع صلاح سالم وأبو بكر الصديق ومنطقة مرور بني سويف، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية من خلال رفع المخلفات بطريق منقريش وشريف باشا وطراد النيل مرورًا بقرى أبو سليم وتزمنت الشرقية والسحارة والحلابية والزرابي والطريق الزراعي، إلى جانب صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق منقريش وشريف باشا، وتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء سور مخالف على أرض زراعية بناحية دموشيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.