سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع 20 جنيهًا.. انخفاض عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث هبطت أوقية الذهب إلى 4054 دولارًا، الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة الأسعار داخل السوق المحلية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لعدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا للجرام مقارنة بآخر تحديث، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6708 جنيهات للجرام.

للجرام. عيار 21: 5870 جنيهًا للجرام.

للجرام. عيار 18: 5031 جنيهًا للجرام.

للجرام. عيار 14: 3913 جنيهًا للجرام.

للجرام. الجنيه الذهب: 46960 جنيهًا.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يظل المؤشر الأبرز الذي يتابعه المستهلكون والمستثمرون يوميًا لمعرفة اتجاهات أسعار الذهب.

أسباب تراجع أسعار الذهب

جاء انخفاض أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 4054 دولارًا، مع تعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية في مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرجع هذا التراجع إلى اتجاه عدد من المستثمرين نحو جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة، إلى جانب حالة الترقب المسيطرة على الأسواق العالمية قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من المتوقع أن تؤثر في توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

عوامل تتحكم في حركة الذهب عالميًا

يرى محللون أن أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بعدة متغيرات رئيسية، في مقدمتها أداء الدولار الأمريكي، وتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى المستجدات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

كما أن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار الذهب العالمية، وهو ما ينعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المصرية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

توقعات سوق الذهب في مصر

يواصل المتعاملون في سوق الذهب المحلي متابعة تطورات الأسواق العالمية لحظة بلحظة، خاصة أن الأسعار المحلية ترتبط بشكل مباشر بحركة الأوقية عالميًا، إلى جانب عوامل أخرى مثل سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب داخل السوق.

ويتوقع مراقبون استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، مع انتظار صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة، وهو ما يجعل أسعار الذهب عرضة لمزيد من التحركات صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات العالمية.