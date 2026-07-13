ضبط 7 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك ببنى سويف وتحرير مخالفات متنوعة

نفذتها أجهزة وإدارات التموين:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أسفرت الجهود عن التحفظ على 7 أطنان من الألبان الفرز لظهور علامات تلف وفساد عليها، بجانب تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع لجان المحافظة والجهات الرقابية المعنية، تم ضبط والتحفظ على 7 أطنان من الألبان الفرز، بعد ملاحظة علامات التلف والفساد عليها، إلى جانب تحرير محضر لإدارة نشاط تجاري دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي مركز سمسطا، نظمت المديرية حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، تحت إشراف أحمد عنتر وكيل المديرية، بمشاركة مدير إدارة بالمديرية، ومفتش الرقابة التموينية، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة ضد عدد من المخابز والمنشآت الخاضعة للرقابة.

وتنوعت مخالفات المخابز البلدية بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز، وعدم وجود ميزان معتمد داخل بعض المخابز، فضلًا عن عدم وجود سجلات الزيارات والتفتيش، فيما تم تحرير محاضر ضد عدد من الجزارين لعدم الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

وتم تنفيذ حملة مماثلة بدائرة مركز ومدينة ببا،أسفرت عن تحرير 26 جنحة تموينية، شملت ضبط 25كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 330علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من الأنشطة التجارية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة،

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة موسعة أسفرت عن سحب 9عينات من المواد البترولية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط 3مخالفات لعدم تنفيذ الحصص المقررة بمستودعات البوتاجاز، ومخالفتين لغلق مستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب فحص مخالفتين تتعلقان بالعلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.