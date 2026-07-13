موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي المونديال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، قمة نارية تجمع منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم عقب تحقيقه الفوز أمام منتخب المغرب بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما في دور الـ 8 وكان منتخب إسبانيا قد إنتزع التأهل لنصف النهائي عقب تجاوزه عقبة البرتغال بالفوز 2-1.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

قمة منتخب فرنسا ضد إسبانيا التي تجمعهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء غد الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء غد الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

فرنسا ضد إسبانيا

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المنتظرأن يضم تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد نظيره منتخب إسبانيا العناصرالأتية..

حراسة المرمى:مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي.دايوت أوباميكانو ويليام ساليبا.لوكاس ديني.

خط الوسط: كواديو كونيه.مايكل أوليز. أدريان رابيو.

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي.كيليان مبابي.برادلي باركولا.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد فرنسا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد فرنسا حيث من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا.

خط الوسط : رودري- بيدري- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- ميكيل أويارزابال- أليكس باينا.

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