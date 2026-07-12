أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في مصر.. وسعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026 استقرارًا في بداية التعاملات داخل محلات الصاغة، وسط استمرار متابعة المواطنين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

ويواصل سعر الذهب جذب اهتمام الراغبين في الاستثمار والادخار، إلى جانب المقبلين على شراء المشغولات الذهبية، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6680 جنيهًا.

6680 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: 5845 جنيهًا.

5845 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: 5010 جنيهات.

5010 جنيهات. سعر الجنيه الذهب: 46760 جنيهًا.

عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق

يظل الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين، باعتباره الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة سعره بشكل يومي، خاصة مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لحركة السوق العالمية وسعر صرف العملات.

لماذا تتغير أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها أسعار الذهب في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يؤدي إلى تغير الأسعار على مدار اليوم.

وينصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل استمرار التذبذب الذي يشهده المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.