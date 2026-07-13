وزارة التربية والتعليم تحذر من نظام الـ«هوم سكولينج» وتؤكد: مخالف وغير معمول به

وزارة التعليم تحذر من "هوم سكولينج" وتتوعد المدارس المخالفة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من التعامل مع نظام "هوم سكولينج" (Home Schooling)، مؤكدة أنه نظام مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية داخل جمهورية مصر العربية.

ودعت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل في مصر ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، مشددة على عدم السماح بتطبيق أي نظام تعليمي خارج الأطر القانونية تحت أي مسمى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي مدرسة دولية يثبت تورطها في تطبيق نظام "هوم سكولينج" أو الترويج له أو التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، ستتعرض للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

ما هو نظام الـ"هوم سكولينج

نظام "هوم سكولينج" هو نموذج تعليمي غير تقليدي يعتمد على التعلم المرن خارج المدرسة التقليدية، ويركز على تنمية مهارات الطفل من خلال الأنشطة والتعليم التطبيقي.

ويستند في كثير من الأحيان إلى مناهج مثل "المنتسوري"، سواء عبر أكاديميات متخصصة أو بإشراف الأسرة.

ويرى مؤيدوه أنه يقلل الضغوط الدراسية ويمنح الطفل مساحة أكبر للتعلم، بينما يعتبر معارضوه أنه قد يحد من التفاعل الاجتماعي والانضباط المدرسي، لذلك لا يحظى بتأييد واسع، لكن بيان وزارة التربية والتعليم اليوم يؤكد أنه مخالف وغير معمول به.