سكرتير عام بنى سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة ملف إزالة التعديات والمتغيرات المكانية

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، السيد كامل على غطّاس، اجتماعاً لمناقشة جهود الأجهزة التنفيذية في ملف التعديات والمتغيرات المكانية ، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة ومسؤولى حماية الأراضي،وذلك في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف.

استعرض الاجتماع التقارير الخاصة بالمتغيرات المكانية وبيان موقفها والمستهدف والمُحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف ، بجانب متابعة سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتم التأكيد على سرعة الرد على كافة المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها وتسجيلها على المنظومة وبيان ما تم معاينته وما لم تتم بعد، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها في إطار من القانون.

كما عقد السكرتير العام اجتماعًا، لمتابعة مستجدات موقف مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية طحا البيشة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرين وحضر الاجتماع التنفيذيون المعنيون من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية والري ومسؤولو مبادرة حياة كريمةبديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام الإجراءات والتنسيقات اللازمة لاستكمال الأعمال الخاصة بمنظومة الصرف الصحي بالقرية، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من الإجراءات والدراسات الفنية المطلوبة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق الضوابط المقررة، ودعم جهود الدولة في استكمال مشروعات البنية الأساسية.

من جانب أخر عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعاً، بأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها "بالقرار رقم 890 لسنة 2024 " لتحديد مقابل تغيير الاستخدام بالمخططات التفصيلية المعتمدة لمدن وقرى المحافظة.

ناقشت اللجنة طلبات مقدمة من مواطنين متعلقة بتغيير الاستخدام للأراضي ضمن نطاق مركز اهناسيا وذلك في ضوء النواحي القانونية والمالية والتخطيطية لهذه التغييرات.

حضر الاجتماع محمد سعيد مدير الإسكان، رامي رجب مدير التخطيط العمراني، أحمد عبد الصمد نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، عماد ربيع مدير الشؤون المالية بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.