منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي لا ينتظر مقابلًا

منة فضالي تكشف سبب ارتباطها الشديد بالكلاب

أثارت الفنانة منة فضالي حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن علاقتها القوية بالكلاب، مؤكدة أنها تمنحها مكانة كبيرة في حياتها، وترى أنها مصدر للحب والوفاء دون انتظار أي مقابل.

وجاءت تصريحات منة فضالي خلال استضافتها في برنامج «شو القصة»، حيث تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية ونظرتها للحب والوفاء، مؤكدة أن الحيوانات، وخاصة الكلاب، تمتلك مشاعر صادقة تجعلها أكثر إخلاصًا في نظرها من كثير من البشر.

منة فضالي: لدي 6 كلاب وأعتبرهم أولادي

قالت الفنانة منة فضالي إنها تمتلك ستة كلاب تعيش معها داخل المنزل، مشيرة إلى أنها تتعامل معهم باعتبارهم أفرادًا من أسرتها، وليسوا مجرد حيوانات أليفة.

وأضافت خلال اللقاء: «كلابي أهم من الراجل.. أنا عندي 6 كلاب، والكلاب أكتر ناس هتحبك بدون مقابل»، موضحة أن هذا الحب غير المشروط هو أكثر ما يميز علاقتها بهم، ويجعلها شديدة الارتباط بهم.

وأكدت أن الكلاب أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتها اليومية، وأنها تحرص على الاهتمام بها ورعايتها بشكل دائم، معتبرة أن وجودها يمنحها شعورًا بالراحة والطمأنينة.

تصريحات منة فضالي عن حب الحيوانات

واصلت منة فضالي حديثها مؤكدة أنها تنظر إلى كلابها باعتبارهم أبناءها، وقالت إنها تتعامل معهم كما لو كانوا بشرًا، مضيفة: «أنا بعاملهم أنهم ولادي، كأنهم بني آدمين، واللي بيفرق الحيوان عن البني آدم إنه بيتكلم».

وأشارت إلى أن العلاقة التي تجمعها بحيواناتها الأليفة تقوم على الحب والوفاء والثقة، مؤكدة أنها تجد لديهم مشاعر صادقة يصعب أن تتغير مع مرور الوقت.

منة فضالي: الكلاب تمتلك إحساسًا يفوق الإنسان

وخلال اللقاء، أوضحت الفنانة أن الكلاب تمتلك قدرة كبيرة على الإحساس بمشاعر أصحابها، وهو ما يجعلها أكثر قربًا منهم في كثير من المواقف.

وقالت: «الكلب عنده إحساس أعلى من الإنسان، ومش هيضرك أبدًا»، مضيفة أن اثنين من كلابها ينامان بجوارها بشكل يومي، وهو ما يعكس مدى الترابط بينهما.

وأوضحت أن الحيوانات قادرة على التعبير عن مشاعرها بطريقتها الخاصة، وأنها كثيرًا ما تشعر بحالتها النفسية وتتفاعل معها، وهو ما يزيد من تعلقها بها.

تصريحات منة فضالي تثير تفاعل الجمهور

أحدثت تصريحات منة فضالي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لرأيها في وفاء الحيوانات مقارنة بالبشر، وبين من اعتبر أن تصريحاتها جاءت على سبيل المبالغة للتعبير عن حبها الكبير لحيواناتها الأليفة.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل مقاطع من اللقاء، خاصة الجزء الذي قالت فيه إن كلابها تأتي في مقدمة أولوياتها، معتبرين أن حديثها يعكس مدى اهتمامها بالحيوانات وحرصها على رعايتها.

منة فضالي بين الفن وحياتها الشخصية

وتحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها بشكل مستمر بتفاصيل حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال صورها، أو كواليس أعمالها الفنية، أو اللحظات التي تجمعها بحيواناتها الأليفة.

كما لا تتردد في الحديث عن تجاربها الشخصية خلال اللقاءات التلفزيونية، وهو ما يجعل تصريحاتها تحظى باهتمام واسع من الجمهور، خاصة عندما تتناول جوانب إنسانية أو اجتماعية تمس حياتها الخاصة.

وتواصل منة فضالي نشاطها الفني بالتوازي مع تفاعلها المستمر مع متابعيها، بينما تبقى تصريحاتها الأخيرة حول حبها للكلاب من أكثر الموضوعات تداولًا خلال الساعات الماضية، بعد تأكيدها أن الحب الحقيقي هو الذي يُمنح دون انتظار أي مقابل.