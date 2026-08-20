مش هنام غير لما أريحكوا.. محافظ سوهاج يسلّم وحدات سكنية مؤقتة ويعوض الأسرة المتضررة من انهيار منزل "حي غرب"

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة إغاثة المتضررين من حادث الانهيار الجزئي لعقار شارع السوق بنطاق حي غرب سوهاج، والذي أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ، سلمت الوحدة المحلية لحي غرب، بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة، شققا سكنية مؤقتة للأسرة المنكوبة، مع تشغيل كافة المرافق الأساسية بها من مياه وكهرباء، لحين الانتهاء من إعادة بناء منزلهم المنهار.



وكان محافظ سوهاج قد تفقد موقع الحادث والتقى بالأسرة المتضررة قائلًا لهم: "مش هنام غير لما أريحكوا"، موجها بتقديم الدعم العيني والمالي الفوري للأسرة ليعينهم على تجاوز الأزمة الحالية، لحين صرف التعويضات الحكومية الرسمية المقررة وفقا للقرار الوزاري رقم 433 الخاص بصرف التعويضات في النكبات العامة.

وفي استجابة عاجلة لتلك التوجيهات، قامت مؤسسة التكافل الاجتماعي بسوهاج بصرف شيكات مالية عاجلة للأسر المتضررة بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة، إلى جانب تقديم بونات لشراء المواد الغذائية والمستلزمات العينية الضرورية.

ومن المقرر أن تشمل المساعدات اللاحقة وفقًا للقرار الوزاري المشار إليه، صرف 50% من قيمة خسائر المنقولات بحد أقصى 20 ألف جنيه للأسرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 25 ألف جنيه لوالد الشاب المتوفى ضحية الحادث.

هذا و أشرف على عملية تسليم الوحدتين السكنيتين وتجهيزها بالخدمات، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد ، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، لضمان استقرار الأسرة وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم بشكل فوري.