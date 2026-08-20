تحرير 5130 عقداً 4214 عقود مباني 916 عقود زراعة ببنى سويف

اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراض أملاك الدولة:

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوى.

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة.

وتمت متابعة موقف وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" وبلغت 5130 عقداً ( 4214 عقود مباني+ 916 عقود زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حضر الاجتماع السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، السيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك ، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، ورؤساء الوحدات المحلية والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .

كما ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة، وذلك في حضور الأستاذ كامل على غطّاس السكرتير العام، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء المدن والإسكان والأوقاف وهيئة المساحة والشهر العقاري، وإدارات التخطيط العمراني والأملاك والشؤون القانونية والمالية.

ناقش المحافظ الإجراءات اللازمة لترميم بعض الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي وعمارات الإيواء العاجل وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ الحلول الفنية المطلوبة "وفق الحالة الإنشائية" للمباني والوحدات.

وجه محافظ بني سويف بإعداد تقرير مُحدث لحصر عدد الوحدات المشغولة والشاغرة والقيم الإيجارية لكل منها، بجانب متابعة موقف المنشآت سواء الصادر بشأنها قرارات إزالة أو ترميم وصيانة، مشدداً على تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة لوضع حلول ومقترحات مبتكرة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة للمحافظة وبما يعود بالنفع على المواطنين.