رسميًا| إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024؛ بفارغ الصبر إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/2024، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالي كافة التفاصيل.

كما انه خلال المؤتمر الصحفي، سيتم الكشف عن نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة، فضلاً عن اعتماد النتائج رسميًا. تأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتدقيق النتائج وتطبيق درجات الرأفة لضمان دقة النتائج.

نتائج الثانوية العامة 2024

وبإمكان طلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتائجهم عبر رقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكنهم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

اولا: الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثانيا: الضغط على بوابة الثانوية العامة.

ثالثا: عليك اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024".

رابعا: قم بإدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة".

وكانت امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، شهدت نسب نجاح مرتفعة تعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين، بينما سجلت مادة اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاح بلغت 96.25%، بينما وصلت نسبة النجاح في مادة التاريخ إلى 96%. وحققت اللغة العربية نسبة نجاح بلغت 96.64%، في حين سجلت اللغة الأجنبية الثانية نسبة نجاح مبهرة بلغت 97.88%. أما مادة الفيزياء، فقد سجلت نسبة نجاح قدرها 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024:

-اولاً مرحلة التصحيح: تم تصحيح أوراق الإجابات بدقة.

-ثانياً مرحلة رصد الدرجات: تمت عملية رصد الدرجات لكل طالب.

-رابعاً مرحلة المراجعة: خضعت النتائج لمراجعة دقيقة لضمان دقتها.

-خامساً مرحلة تجميع النتيجة: تم تجميع النتائج النهائية.

-سادساً مرحلة عرض النتائج على الوزير: عُرضت النتيجة على وزير التعليم للاعتماد.

سابعاً مرحلة اعتماد النتيجة: تم اعتماد النتيجة رسميًا.

- ثامناً يتم إعلان أسماء الأوائل.

-واخيرا يتم إعلان النتائج للطلاب.

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