نادين الراسي تتصدر التريند بعد إثارتها للجدل خلال احتفالها بعيد ميلادها (تفاصيل)

تصدر اسم الفنانة نادين الراسي، تريند محرك البحث جوجل، بمناسبة اقتراب حلول عيد ميلادها الـ 45، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو وهي تحتفل على البحر مرتدية بيكيني، هذا الظهور أثار ردود فعل متباينة من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت على الفيديو تعليقات متنوعة، منها من انتقدها بسبب ملابسها ووجه لها تعليقات جارحة، فيما اعتبر البعض الآخر أن ارتداءها البيكيني لا يعد مشكلة، من بين التعليقات السلبية كانت هناك تعليقات مثل: "توبي إلى الله مش أخوكي اللي مات بتقولي شهيد؟" و"عجوز شمطاء".

وكان قد تصدر اسم الفنانة نادين الراسي، التريند مؤخرًا، بعدما شاركت جمهورها بمقطع فيديو لسيدة كانت تعتدي فيه بالضرب على نجلها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تتدخل وتنقذ الطفل، ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بتعنيف والدته، وعلقت عليه قائلة:"بتحمَّل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت، على أمل تحرُّك المعنيّين، الطفل صار إلو شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد وسبق سمعت الصّوت الليلة اقتضى التوضيح".

مأساة نادين الراسي

وفي السطور التالية يرصد الموجز معاناة نادين الراسي مع أولادها بعدما حرمهم منها طليقها، وكانت البداية عندما أعلنت لجمهورها، في عام 2016 عن خبر طلاقها من زوجها الثاني رجل الأعمال جسيكار أبي نادر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تصاعدت الخلافات بينهما وظهرت بشكل علني.

وقد تبادل الطرفان الاتهامات والشتائم عبر وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا لمدة كبيرة، وبلغت المشاكل بينهما ذروتها عندما حدث خلاف كبير تضمن اعتداء جسدي عليها وتهديدات بالقتل، ووقتها اتهم جسيكار طليقته بسرقة أموال من الخزنة وبعض أثاث المنزل.

وبعد تسوية الخلافات المالية، انتقلت المعركة بين نادين وزوجها إلى المحاكم بسبب حضانة أطفالها، وفي ذلك الوقت، قرر محاميا الطرفين منعهما من التحدث عن مشاكلهما عبر الإعلام، وبعدها حصلت على حكماً بحضانة طفليها مارسيل وكارل، لكنه منعها منهما وظلت محرومة منهما إلى وقتنا الحالي.

هجوم نادين الراسي على طليقها ووالدته

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، قد طالبت مؤخرًا بعودة أبنائها إليها بعدما أقاموا مع طليقها الفنان جيسكار أبي نادر، ونشرت على حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تغريدة حكت فيها عن مدى اشتياقها الشديد لهم، وهاجمت خلالها والدة طليقها، حيث كتبت: "هيدا مطرحكن يا ماما، مطرحكُن الطَّبِيعِي. كلّ ولد مع إمّو، "الإم اللي بتشجّع إبنها ياخد ولاد من حضن إمُّن و ما يدفع النفقة المتراكمة وهي الطّاهرة تربّيُن تحت ذريعة الحبر واسم العيلة، اسمحولي انسمّيا عاهرة والحبر اللي بتمضي هيي كمان غير عيلة يا، حلو الكلام؟".

وهاجمت أيضًا طليقها و وصفته بأنه لا يعرف شيئًا عن مفهوم الأبوة، قائلة: "اللي ما بيخلَق أب ما في قوّة بالدِّني بتقدر تعملوا أبّ. جملة سمعتها بجلسة من جلسات الطّلاق. والدّليل اليوم في شي أب بالدِّني بيخلي ولادوا يصيروا ملفّ بالأحداث؟".

وفي تغريدة أخرى تسائلت عما يحدث مع أبنائها وعما يخبرونهم إذا سألوا عنها، قائلة:"بطّلت عم عِدّ الإيّام بس عم بسأل حالي، شو قالولكن هالمرّة؟ الماما وين كلّ هالأشهر؟ شو بيمنعني إحكيكن عالموبايل أو خطّ البيت؟ إنتو صغار ما فيكم تتصرّفوا بسّ أكيدة عم تسألوا عنيّ وهون المصيبة "شو الجواب"؟ الماما ماتت مثلاً؟ ما بدّها ياكن؟ هيدا التّعنيف بحد ذاته".

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