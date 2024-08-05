ارتفاع قياسي في سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 5-8-2024

سعر الذهب في الكويت.. ارتفع سعر الذهب في الكويت، اليوم الاثنين 5-8-2024، وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 22.76 دينارًا، بما يُعادل 73.95 دولارًا.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم، على محرك البحث جوجل للتعرف علي سعر الذهب في الكويت علي مستوي جميع الأعيرة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

أسعار الذهب في الكويت

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز"، أسعار الذهب فى آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 22، أو عيار 21، أو عيار 18، أو عيا ر21، داخل أسواق الكويت، اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

انخفض سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، عند مستوى 22.76 دينار، بما يعادل 73.95 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، عند مستوى 20.86 دينار، بما يعادل 67.79 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، نحو 19.91 دينار، بما يعادل 64.71 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

وانخفض سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، عند 17.07 دينار، بما يعادل 55.46 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 12 في الكويت، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، عند 11.38 دينار، بما يعادل 36.97 دولار.

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 707.89 دينار، بما يعادل 2.300.07 دولار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

وتراجع سعر كيلو الذهب في الكويت عند 22.759.26 دينار، بما يعادل 73.948.94 دولار.

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت الكويت المركز الـ39 عالمياً والـ6 عربياً من حيث احتياطيات الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب %10 من احتياطي الدولة.

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