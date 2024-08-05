مخاطر تناول الماء من زجاجات بلاستيكية.. دراسة علمية تحذر

أدلت بعض النتائج العلمية الحديثة، بأنه يوجد علاقة تجمع عند تناول الماء من الزجاجات البلاستيكية، وارتفاع ضغط الدم، وقد شرح الخبراء السر، يرجع نتيجة دخول جزيئات دقيقة من البلاستيك إلى مجرى الدم.



أضرار الزجاجات البلاستيكية على الصحة

أثبتت الأبحاث الحديثة، بأن الخبراء استطاعوا الوصول إلي نتيجة، وهي عند انخفاض في ضغط الدم واضحًا عند توقف المشاركين في الدراسة عن تناول جميع السوائل بما في ذلك الماء من خلال استخدام الزجاجات البلاستيكية أو الزجاجية، واستمروا في تناول شرب الماء من ماء الصنبور فقط وذلك لمدة أسبوعين.

وأوضح فريق الباحثين من قسم الطب بجامعة "دانوب" الخاصة في أستراليا، أنهم توصلوا بعد جهد مكثف وعناء، إلى ضرورة التخلص من تناول أي مشروبات معبأة في زجاجات بلاستيكية.

وكشفت النتائج التي توصلت لها الدراسة، وذلك لأول مرة أن ضغط الدم المرتفع قد انخفض بشكل ملحوظ، وذلك بعد تقليل استخدام تناول السوائل أو المشروبات في زجاجات بلاستيكية، مما يجعله يخفض من حجم الجزيئات البلاستيكية في مجرى الدم.

وأوضح فريق الباحثين أن تقليل تناول جزيئات من البلاستيك، أدي بشكل واضح إلى انخفاض ضغط الدم وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



الزجاجات البلاستيكية ترفع ضغط الدم

تعرض الزجاجات البلاستيكية للأشعة فوق البنفسجية خطر يهدد صحتك

وأشارت الأبحاث العلمية، أن المواد البلاستيكية الدقيقة التي ظهرت تحت المجهر كشفت عن تحلل البلاستيك نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، أو نتيجة ضرب الزجاجة ويجعلها منتشرة في كل مكان.



أسباب ارتفاع ضغط الدم

وظهرت المواد البلاستيكية الدقيقة في أنسجة القلب والكبد والكلى والمشيمة واللعاب حيث أشارت الدراسات، إلى اعتماد هذه العينة على تناول كميات كبيرة من الماء في الزجاجات البلاستيكية.

وقامت مجلة Micropastics بنشر الدراسة الجديدة حيث طلب العلماء من شريحة كبيرة من الرجال والنساء، بشرب الماء والسوائل من الصنبور فقط، ولم يكشفوا لهم السبب في ذلك، ومن ناحية أخرى طلبوا منهم، الامتناع تمامًا عن تناول المشروبات المخزنة، في زجاجات بلاستيكية أو زجاجية.

الزجاجات البلاستيكية تهدد صحتك

وقام فريق البحث، بإجراء عدة قياسات لضغط الدم في بداية وخلال إجراء الدراسة، وكانت المفاجأة أن ظهرت نتائج ضغط الدم منخفضة، بشكل كبير في ضغط الدم الانبساطي "الضغط في الشرايين عندما يرتاح القلب بين البضات"، بعد أسبوعين.

وتوصل العلماء إلى نتائج تشير بشكل كبير، إلى انخفاض مستوى ضغط الدم، مع انخفاض استهلاك تناول السوائل في زجاجات بلاستيكية، وتأكد العلماء أن جزيئات البلاستيك، التي دخلت إلى مجرى الدم، قد ساهم في عملية ارتفاع ضغط الدم.

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