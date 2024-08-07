وصول فريقي الطلائع و سيراميكا لاستاد الدفاع الجوي لخوض نهائي كأس الرابطة

وصل فريقي طلائع الجيش و سيراميكا كليوباترا إلي استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا

تنطلق مباراة فريق طلائع الجيش ضد نظيره فريق سيراميكا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء علي استاد الدفاع الجوي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد سمير- محمد دياب - عمرو طارق - علي حمدي.

خط الوسط: جودين شاكا - إسلام محارب - حميد ماو.

خط الهجوم: يسري وحيد - أحمد متعب - موسي دياوارا.

تشكيل سيراميكا المتوقع ضد طلائع الجيش

من المتوقع أن يخوض سيراميكا كليوباترا مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

مشوار طلائع الجيش وسيراميكا في كأس الرابطة

شهدت مسيرة فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد في ربع النهائي وتجاوز عقبة الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف دون رد.

كما تصدر فريق طلائع الجيش ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على الجونة في ربع النهائي بركلات الترجيح ثم تجاوز عقبة المصري في نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.

القناة الناقلة لنهائي كأس الرابطة

يتم نقل مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، علي قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الكرة المصرية.

طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

يقود مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو حكم ساحة، ويعاونه المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو أول وثان، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.

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