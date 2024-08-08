تحرك مفاجئ في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 8-8-2024

سعر الذهب في السعودية.. واصل سعر الذهب في السعودية وعيار 21، ارتفاعه، اليوم الخميس 8-8-2024، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ووصلت الأوقية إلى 2391 دولارًا، خلال آخر تحديث.

ويهتم كثير من المواطنين علي التعرف على سعر الذهب في السعودية يوميًا، حيث تشهد أسواق الذهب ومحلات الصاغة في فصل الصيف، رواجًا كبيرًا نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب في المملكة العربية السعودية وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجل: 288.30 ريال سعودي، ما يعادل 76.87 دولارًا أمريكيًّا.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

أسعار الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجل:270.15 ريال، بما يعادل نحو 69.11 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

أسعار الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجل: 252.27 ريال، ما يعادل 67.26 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجّل: 216.23 ريال، ما يعادل 57.65 دولارًا.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

أسعار الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجّل: 173.02 ريال، بما يعادل نحو 43.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

أسعار الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، تُسجّل: 139.88 ريال، بما يعادل نحو 37.02 دولار.

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 تُسجّل: 8966 ريالا سعوديًا، ما يعادل 2391 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت الأوقية عيار24، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 سعر: 2391 دولارًا.

أسعار الذهب في السعودية

وتتصدر المملكة العربية السعودية، الدول العربية، من حيث احتياطي الذهب، و يبلغ حجم ما تمتلكه المملكة من الذهب نحو 323 طناً، وذلك وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

يُذكر أن السعودية تمتلك كميات ضخمة من النفط والذهب؛ ويقع ترتيبها عالمياً في المركز الثاني من حيث إجمالي الاحتياطات المؤكدة من النفط بحصة تبلغ 17.3% من الاحتياطي النفطي العالمي، وبالنسبة لمعدن الذهب تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية في حجم الاحتياطي من المعدن الذهبي حيث تملك 323 طناً وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

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