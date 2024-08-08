“ وأنت في بيتك ”.. اكتشف حظك ليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

اكتشف حظك ليوم الجمعة .. الأبراج هي مواقع فلكية تتعلق بفترات معينة من السنة، ويُنسب لها صفات معينة للأشخاص المولودين في تلك الفترات.

رغم أن ظاهرة الأبراج قديمة، إلا أنها شهدت انتشارًا واسعًا خلال العشرين سنة الأخيرة بفضل وسائل الإعلام.

الأبراج تقدم محتوى ترفيهي يعتمد على تحليل سلوكيات المجتمعات واحتياجاتها النفسية والعاطفية، مما يضفي عليها بعدًا نفسيًا.

ونوصي المهتمين بقراءة الأبراج باعتبارها مجرد تسلية وفضول، مع التأكيد على أن علم الغيب بيد الله وحده.

ما يقدمه «الموجز» هو للتسلية والترفيه فقط، ولا يعدو كونه توقعات غير مؤكدة.

برج الحمل :

- مهنياً: كن حذراً من محاولات تشويه صورتك.

- عاطفياً: التنازل في الأمور الأساسية قد يسبب مشاكل لاحقاً.

- صحياً: تجنب الإفراط في الطعام.

برج الثور :

- مهنياً : الأمور تتطور بسرعة لصالحك، مما يعزز حماستك.

- عاطفياً : لا تتصرف بعدائية تجاه الشريك لأسباب تافهة.

- صحياً: لا تتناول الفيتامينات بشكل عشوائي.

برج الجوزاء:

- مهنياً: تظهر إبداعك وتساعد زملاءك، مما يزيد من تقديرهم لك.

- عاطفياً: واجه الحبيب بما تشعر به وتجنب التبرير.

- صحياً:إرادتك القوية تساعدك في الحفاظ على صحتك.

برج السرطان:

- مهنياً: لا تتخذ خطوات غير مدروسة.

- عاطفياً: استشر الشريك قبل اتخاذ قرارات هامة.

- صحياً: قد تكون متعباً جسدياً وعصبياً.

برج الأسد :

- مهنياً: قد تواجه شكوكاً غير مبررة.

- عاطفياً: النصائح ضرورية في المرحلة الحالية.

- صحياً: خطط لمشروع ترفيهي يخفف من ضغوطك.

برج العذراء :

- مهنياً: تطورات إيجابية تساهم في تعزيز مركزك.

- عاطفياً: أنانية الشريك مزعجة، حاول معالجة الوضع.

- صحياً: خذ قسطاً من الراحة لإراحة أعصابك.

لا يفوتك ابدأ يومك معنا واكتشف حظك اليوم : حقائق مدهشة لأول مرة

لا يفوتك حظك اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.. تطورات عاطفية للقوس والرومانسية تحاوط الثور

برج الميزان :

- مهنياً : تجنب الهواجس والأفكار السلبية.

- عاطفياً : الفتور في العلاقة مؤقت.

- صحياً : ضرورة الابتعاد عن التدخين.

برج العقرب :

- مهنياً: تراجع في الحظوظ، كن حذراً.

- عاطفياً: تشعر بالشوق للحبيب.

- صحياً: ركز على المحافظة على صحتك اليوم.

برج القوس :

- مهنياً : توسع معارفك يفيدك في إنجاز المشاريع.

- عاطفياً : لا تضعف أمام الضغوط في علاقتك.

- صحياً : آلام العنق نتيجة الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر.

برج الجدي :

- مهنياً : نجاحك يرفع من معنوياتك وموقعك بين الزملاء.

- عاطفياً : شخص معجب بك، فكر في إعطائه فرصة.

- صحياً: عدل نظامك الغذائي للحفاظ على رشاقتك.

برج الدلو:

- مهنياً : تحصل على دعم غير متوقع وتحقق مكاسب.

- عاطفياً : تجنب الاستفزاز في علاقتك مع الشريك.

- صحياً : ابق بعيداً عن المشاكل التي تثير التوتر.

برج الحوت :

- مهنياً : لا تتسرع في اتخاذ القرارات اليوم.

- عاطفياً: تعجب بشخص من النظرة الأولى.

- صحياً : مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتك.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية مختلفة. تتأثر الأبراج بحركة الكواكب، ولكل برج حجر حظ خاص.

تنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات:

الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ الأبراج الفلكية :



- الحمل: 21/3 - 19/4

- الثور: 20/4 - 21/5

- الجوزاء: 22/5 - 21/6

- السرطان: 22/6 - 22/7

- الأسد: 23/7 - 22/8

- العذراء: 23/8 - 22/9

- الميزان: 23/9 - 23/10

- العقرب: 24/10 - 21/11

- القوس: 22/11 - 21/12

- الجدي: 22/12 - 19/1

- الدلو: 20/1 - 18/2

- الحوت: 19/2 - 20/3

اقرأ أيضا :

توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية ليوم الإثنين

حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2024.. الدلو على موعد مع حب جديد والميزان يحتاج النوم