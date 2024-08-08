ما أسباب زيادة التعرق لدى مرضى السكري؟.. أعرفها

أسباب زيادة التعرق لدى مرضى السكري.. في بعض الأحيان يشكل مرض السكري خطورة على صحة الجسم، قد يسبب تاثيرات على كل من العينين والقدمين إلى الشعر والقلب والجلد، قد يؤدي لزيادة التعرق لدى بعض المصابين، ويتم التحكم فيها من خلال الجهاز العصبي اللاإرادي.

أسباب زيادة التعرق لدى مرضى السكري

نقص السكر في الدم: انخفاض مستويات الجلوكوز يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يسبب التعرق الشديد.



الاعتلال العصبي السكري: الأضرار في الأعصاب تؤثر على أداء الغدد العرقية، مما قد يسبب زيادة أو نقص في التعرق.

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الاعتلال العصبي اللاإرادي: تلف الأعصاب اللاإرادية التي تتحكم في وظائف الجسم مثل التعرق، قد يؤدي إلى أنماط تعرق غير منتظمة.



الالتهابات والأمراض الجلدية:

المصابون بمرض السكري أكثر عرضة لهذه الحالات، والتي تسبب الحكة وزيادة التعرق في المناطق المتضررة.



نقص الجلوكوز في الدم والتعرق الليلي:

انخفاض مستوى الجلوكوز يؤدي إلى زيادة الأدرينالين، مما يسبب التعرق الليلي.

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