بالتفاصيل| منح دراسية بالكامل لطلاب الثانوية العامة 2024/2025.. تعرف عليها

مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، يتطلع العديد من الطلاب إلى استكشاف فرص الدراسة في الخارج لضمان مستقبل أكاديمي مزدهر،، نظرًا للتكاليف العالية المرتبطة بالدراسة الدولية، تبقى المنح الدراسية المجانية الخيار الأمثل للطلاب، حيث توفر لهم الدعم المالي اللازم، نقدم لكم من خلال موقع "الموجز" قائمة بأبرز المنح الدراسية المتاحة حاليًا والتي يمكن للطلاب التقديم عليها، أو الاستعداد لها حتى موعد التقديم.

منح دراسية 2024

منحة الحكومة الروسية 2024/2025

تقدم الحكومة الروسية منحة دراسية كاملة تشمل كافة تكاليف الدراسة، مع راتب شهري وسنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية. لا تشترط المنحة شهادة لغة إنجليزية أو مجموع محدد للتقديم. يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بأحد الجامعات الحكومية الروسية المشاركة في المنحة.

منحة الحكومة التركية 2024/2025

تدعم الحكومة التركية الطلاب بمنحة تشمل تكاليف الدراسة والسفر، مع توفير سكن مجاني وراتب شهري. يشترط للمتقدمين أن يكون مجموعهم في الثانوية العامة لا يقل عن 70%. كما تقدم المنحة سنة تحضيرية لتعلم اللغة التركية.

منحة SBW Berlin للدراسة في ألمانيا 2024/2025

تمنح منحة SBW Berlin الطلاب فرصة دراسة مجانية في إحدى الجامعات في برلين أو بوتسدام. تشمل المنحة تغطية جميع تكاليف السفر والدراسة، بالإضافة إلى سكن مجاني وراتب شهري. يجب أن يكون عمر المتقدمين أقل من 30 عامًا، وأن يكون معدلهم لا يقل عن 80%.

منح دراسية 2024

منحة الحكومة الصينية CSC 2024/2025

تقدم منحة الحكومة الصينية تغطية شاملة للرسوم الدراسية، مع توفير راتب شهري وسكن مجاني. لا يشترط للمتقدمين تقديم شهادات لغة إنجليزية أو صينية. تشمل المنحة جميع مستويات الدراسة من بكالوريوس إلى دكتوراه.

منحة الحكومة الهنغارية 2024/2025

تتيح منحة الحكومة الهنغارية للطلاب الدوليين فرصة الدراسة مجانًا، مع توفير سكن وراتب شهري. المنحة متاحة للطلاب الراغبين في دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. لا تتطلب شهادة لغة إنجليزية في جميع البرامج.

منحة ساويرس للتفوق 2024/2025

تقدم مؤسسة ساويرس منحة دراسية في مصر تشمل المصروفات الدراسية، الإقامة، وشراء الكتب. كما تشمل المنحة جهاز لابتوب والمشاركة في أنشطة لتحسين مهارات اللغة الإنجليزية.

منحة جامعة بروناي دار السلام 2024/2025

تغطي منحة جامعة بروناي دار السلام كافة تكاليف الدراسة والسفر، مع توفير سكن مجاني وراتب شهري. لا يشترط للتقديم وجود شهادة لغة إنجليزية.

منحة جامعة Nusa Putra في إندونيسيا 2024/2025

تقدم جامعة Nusa Putra في إندونيسيا منحًا دراسية تشمل تغطية كاملة أو جزئية لتكاليف الدراسة، مع راتب شهري وسكن مجاني. تشمل المنحة نوعين رئيسيين: منحة Genusian التي تغطي كافة التكاليف، ومنحة Berlian التي تقتصر على الرسوم الدراسية فقط.

منحة الجامعة الأمريكية في بلغاريا 2024/2025

تقدم الجامعة الأمريكية في بلغاريا منحًا دراسية تختلف في نسب تغطيتها من 25% إلى 100% من الرسوم الدراسية، حسب تأهل الطالب.

يمكن للطلاب المهتمين زيارة المواقع الرسمية لهذه المنح للحصول على مزيد من التفاصيل وتواريخ التقديم.

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