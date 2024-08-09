أبرز تصريحات نهى عابدين عن ابنها وأسوأ لحظات حياتها

تصدر اسم الفنانة نهى عابدين، تريند جوجل، وذلك بعدما حلت أمس ضيفة في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها، وتحدثت خلال اللقاء عن حبها الكبير للنجمة منى زكي، وأشادت بتمثيلها واختياراتها الفنية، وعبرت نهى عن إعجابها الشديد بمسلسل «تحت الوصاية»، وعن سعادتها لكونها جزءًا من العمل، وإعجابها بكافة عناصره من الموسيقى، والإخراج، والتمثيل، مُعلقة :"أنا بحب مسلسل تحت الوصاية أنا مش ممثلة فيه بحب أقعد أتفرج عليه وعلى حلاوة المزيكا والإخراج والتمثيل والتصوير وكل حاجة، ومبسوطة جدا إني كنت جزء من العمل وكان شرف ليا، أنا بحب منى زكي أوي وبحب تمثيلها ومن جمهورها، بحب طريقة تمثيلها وبحب أقعد أتفرج عليها، وبحب اختياراتها وبصدقها".

تصريحات نهى عابدين

كما تحدثت الفنانة نهى عابدين عن تعاونها مع الفنان دياب في نفس المسلسل، وأثنت على موهبته في الغناء والتمثيل، مُتابعة:" دياب أنا بحبه أوي وهو من الناس اللي بتغني ومثلت حلو أوي".

تصريحات نهى عابدين عن ابنها

وتطرقت الفنانة نهى عابدين للحديث عن ابنها أيمن، ووصفته بأنه يحمل الكثير من صفاتها، خاصة عزة النفس والكرامة، و أكدت أن أسعد لحظات حياتها كانت عندما أنجبت ابنها، مُعلقة:"يوم ما خلّفت ابني هو أسعد لحظة في حياتي، لما بقيت ماما وبقى في إيدي،ابني شبهي في حاجات كتير، وساعات بنصطدم لكن أرجع أقول هو صح، عنده عزة نفس وكرامة، وما يسمحش لحد يكلّمه بطريقة مش حلوة".

أسوأ لحظات حياة نهى عابدين

كما تحدثت الفنانة نهى عابدين عن أسوأ لحظاتها، وهي وفاة والدها، مشيرة إلى تأثير غياب الأب في حياة البنت، مُعقبة :"يوم موت أبويا هو أسوأ يوم في حياتي لغاية ما أموت، الأب مهم جداً في حياة البنت، زي ما الأم مهمة جداً في حياة الولد، وغيابهم ممكن يغيّر مسار حياة الأولاد".

ذكريات نهى عابدين مع الطلاق

وفيما يتعلق بتجربة طلاقها، أوضحت نهى عابدين أن الطلاق كان صعبًا ولكنه لم يكن بقدر صعوبة فقدان والدها، معتبرة أن الطلاق أحيانًا يكون لمصلحة الطرفين، قائلة :"الطلاق كان صعب لكن موت أبويا أصعب، وبعد الطلاق بيفرق معاكي العِشرة والعيلة، وإنك بنيتي حاجة وحد سحب طوبة منها ووقّع كل حاجة وعمل خلل، وفي الآخر الجواز والطلاق نصيب، وساعات الطلاق يكون لمصلحة الطرفين، ممكن هو كويس وأنا كويسة لكن مش عارفين نتلاقى".

شائعات تعرضت لها نهى عابدين



وأضافت نهى أنها تؤمن بالحسد ولكنها لا تتعامل معه بهوس، وتحدثت عن الشائعات التي تعرضت لها، ومنها شائعة اعتزالها التمثيل بسبب الزواج، مُعلقة :" أغرب شائعة تعرضت لها إني اعتزلت التمثيل علشان إتجوزت، أنا هوائية شوية، وفي وقت كنت مضغوطة ومتضايقة دخلت كتبت كلمتين، مش لازم أقول كنت متضايقة من إيه، احترام الخصوصية حلو".

تجربة نهى عابدين في مسلسل مفترق طرق





كما تحدثت عن تجربتها في مسلسل «مفترق طرق» مع هند صبري وإياد نصار، مُعلقة:"بحب هند صبري جدًا كممثلة وإنسانة على المستوى الشخصي، ويعجبني اختياراتها الفنية، وأنا لم أشاهد النسخة الأجنبية من العمل لكي لا أتأثر بالشخصية، وما يهمني هو السيناريو وجودته، وأنا من الشخصيات التي تذاكر وهذا ما تعلمته في المعهد، فيه أعمال سينمائية تعرض عليّ ولكن لا أشعر أنها تضيف لي فنيًا، ولا يهمني سوى تقديم الدور الحلو سواء دراما أو سينما".

نهي عابدين تكشف عن أسماء المخرجين الذين تتمنى العمل معهم



وتحدثت نهى عابدين أيضًا عن حبها لأداء الأدوار الكوميدية، ورغبتها في التعاون مع مخرجين مثل كاملة أبو ذكري وتامر محسن، وعن دورها في مسلسل «أشغال شقة» الذي قدمته في دراما رمضان الماضي، قائلة:" عجبني الدور لأنه كان أول مرة أقدم شخصية بهذه الطريقة، وهشام ماجد فنان رائع ومحترم ولديه كوميديا لذيذة، والكوميديا من أصعب أنواع التمثيل لأنه لازم يكون لديك قبول ودمك خفيف ولذلك هي منطقة تخوف، وبحب كثير من الفنانين في الأدوار الكوميدية مثل محمد ممدوح تايسون، وتعاونت معاه في خلي بالك من زيزي، ونفسي أشتغل مع المخرجة كاملة أبو ذكري وتامر محسن في أعمالي المقبلة".

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