أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية اليوم الجمعة 9-8-2024

أسعار السلع الغذائية..استقرت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 2-8-2024 في مختلف الأسواق المحلية، حيث تفاوتت الأسعار بناءً على المناطق السكنية, تعتبر أسعار السلع من أهم الخدمات وأكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث، رغبةً في معرفة أسعار السلع الغذائية والتموينية اليوم.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يرصد "الموجز" أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة في الأسواق وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب 28.26 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 34.06 جنيه.

أسعار الفول بالأسواق اليوم الجمعة

شهد سعر كيلو الفول المعبأ استقرارًا عند 57.12 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفول السائب عند 42.68 جنيه، في حين بلغ سعر كيلو الفول المجروش المعبأ 54.49 جنيه.

أسعار الدقيق والسكر في الأسواق اليوم الجمعة

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 26.42 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 36.61 جنيه. وبلغ سعر عبوة الشاي "40 جرام" 11.08 جنيه.

أسعار المكرونة في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأ 32.03 جنيه، بينما بلغ سعر المكرونة 400 جرام معبأة 18.32 جنيه، في حين تراوح سعر المكرونة السائبة عند 26.53 جنيه للكيلو.

أسعار العدس بالأسواق اليوم

سجل سعر كيلو العدس "صحيح" المعبأ 64.11 جنيه، بينما بلغ كيلو العدس الأصفر المعبأ 66.22 جنيه.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس "أصناف متنوعة" عند 82.24 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الذرة "أصناف متعددة" 96.69 جنيه.

سعر البيضة بالأسواق اليوم

بلغ سعر البيضة البلدي في الأسواق 5.75 جنيه، وهو نفس سعر البيضة الحمراء، بينما استقر سعر البيضة البيضاء عند 5.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

وصل سعر سكر معبأ كيلو جرام إلى 12.60 جنيه، وسعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا. كما بلغ سعر مكرونة 800 جرام 15.50 جنيه، وسعر جبنة تتراباك 250 جرامًا 7.50 جنيه. كذلك، سجل سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا، ومسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهًا. استقرت أسعار العدس المجروش 500 جرام عند 21 جنيهًا، والفول المعبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

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أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 9-8-2024 في سوق العبور



